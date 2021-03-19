Мамина реакция - огонь: в Ярославле женщина выхватила малыша из-за под летящей глыбы снега

Мама успела выхватить малыша из-под летящей на него глыбы снега. Скриншот с видео, группа "Клуб "Норские резиденции" ВКонтакте

Вчера, 18 марта, снежная глыба чуть не упала на малыша. ЧП произошло в микрорайоне Ярославля «Норские резиденции». Спасла ребенка молниеносная реакция мамы – она схватила сына и ринулась на дорогу. Не растерялся и водитель, под колесами которого чуть не оказались женщина с ребенком. К счастью, мужчина успел вовремя затормозить.

- Водителю отдельное спасибо за внимательность и реакцию. Ребенок не испугался, все хорошо, - написала слова благодарности Ольга Михайлова.

В комментариях ярославцы восхищаются мамой, которая не растерялась и приняла единственное правильное в этой ситуации решение.

- Мамина реакция - огонь, - пишет Виктория Сорокина.

В управляющей компании пообещали в самое ближайшее время почистить крыши.

- Ох ты… Все срочно исправляем! Вышки заказали, - написали в комментариях к видео.

И пока одни жители микрорайона утверждают, что подобное здесь впервые, другие говорят обратное.

- Пару дней назад гуляли на площадке и глыба с крыши прям на пешеходную дорожку. Так что аккуратнее, - предупреждает житель «Норских резиденции» Тема Комаров.

Обсуждение ЧП уже вышло за пределы социальных сетей. Видео заинтересовалась прокуратура Ярославской области.

- Организована проверка по информации о падении снега с крыши жилого дома, около которого играл ребенок. Будет дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий, в том числе, в части своевременной очистки крыш от снега и наледи, - пояснили в ведомстве.

Проверку инициировал и СКР по Ярославской области.

- Следствием будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Рассмотрение материала находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Ярославской области, - сказали в пресс-службе.