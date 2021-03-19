«Получай, собачатина»: видео избиения матерью 3-летней малышки из Ивановской области попало в сеть

Роликом, на котором мать избивает 3-летнюю девочку, сразу заинтересовались правоохранительные органы Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Наколоки Ивановской области мать жестоко избила 3-летнюю дочь и сняла это на видео. Ролик оказался в социальных сетях. Безжалостность, с которой женщина издевается над маленькой девочкой, поражает: взрослый человек не только физически расправляется с крохой, но и давит морально. Мать, смакуя детали, рассказывает девочке, что ее отец ушел из семьи и как он будет воспитывать чужого ребенка.

- Получай, мразь! Ты выродок его! У тебя папаша такой просто. Он ушел к другой тете с другим мальчиком. Пишет ей, что мальчик красивый, а его дети некрасивые. Вы некрасивые, - такими словами сопровождаются избиения малышки.

- Не хочу, - кричит девочка и рыдает.

Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением». Дело взяла на контроль региональная прокуратура, следственный комитет и уполномоченный по защите прав ребенка в Ивановской области.

- Данная женщина состоит на учете в органах внутренних дел как родитель, отрицательно влияющий на своих детей, - пояснили в пресс-службе ивановского УМВД.

Сейчас ни избитой девочке, ни ее младшей сестренке ничего не угрожает: девочек забрали от матери. Малышки пока будут жить у отца.