«Звонят с просьбами забрать собак»: с какими трудностями в пандемию столкнулся ярославский приют для животных «Ковчег»

Две 7-месячные девочки ищут свой дом. ФОТО: группа "Зоо забота", "Приют "Ковчег" ВКонтакте

Ярославский приют для бездомных собак «Ковчег» - один из крупнейших в нашем городе. Он существует уже много лет, опираясь на небезразличных людей и желание помочь попавшим в беду животным.

В период пандемии сотрудники приюта столкнулись с большими трудностями: на его территорию допускались только постоянные работники, а это 4-5 человек. Напомню, что всего в «Ковчеге» около 150 собак, и всех их нужно выгуливать хотя бы один раз в сутки, а также убирать вольеры, разносить корм и раскладывать сено. Сложно даже представить, как можно справиться с таким масштабом работы впятером. Но и это не единственная беда – из-за карантина значительно уменьшились денежные пожертвования. Это и не удивительно, ведь многие люди остались без работы, и сами с трудом находили средства к существованию, не говоря уж о том, чтобы переводить их в приют.

Статная, красивая, ласковая Маки. ФОТО: группа "Зоо забота", "Приют "Ковчег" ВКонтакте

- В связи с тем, что мы живем за счет благотворительности, люди, которые сидели дома, тоже стали заложниками ситуации. Они попросту остались без зарплаты. Ну и, естественно, поступления в нашу пользу сильно сократились. Плюс ко всему поставщики корма перестали к нам приезжать, и нам пришлось закупать корм самостоятельно, - отмечает директор приюта Екатерина Кутузова.

Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для «Ковчега». Но и в обычное время его волонтерам иногда приходится несладко. Они часто сталкиваются с нехваткой корма, оборудования и материальных средств для их покупки. И в таких ситуациях единственная надежда и опора – неравнодушные люди. На них и держится вся жизнь приюта. Причем единственным каналом для передачи информации являются социальные сети. Волонтеры ведут группы ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме, где выставляют посты с историями собак, просьбами о репостах и материальной помощи.

Миниатюрная и очень активная Тася. ФОТО: группа "Зоо забота", "Приют "Ковчег" ВКонтакте

- Мы используем для передачи информации только социальные сети, потому что как только ты выступаешь на каком-нибудь теле- или радиоэфире, слушатели это воспринимают, как «давайте-ка мы привезем вам собак». Уже проверено опытом, что после любого такого эфира двое-трое суток звонят люди с просьбой принять у них собаку, - объясняет Екатерина. Сама история постройки приюта в таком виде, в каком он существует сейчас, впечатляет. Когда предыдущий арендодатель заявил, что нужно съезжать, руководства «Ковчега» решило, как выразилась Екатерина, «кинуть клич и всем миром собирать деньги» на обустройство новой территории. Перед началом постройки участок, на котором стоит приют, был абсолютно голым и пустым.

Бывшедомашняя Линда, которая в один момент стала никому не нужна... ФОТО: группа "Зоо забота", "Приют "Ковчег" ВКонтакте

- И вот совместными усилиями с самыми обычными жителями нашего города здесь построены вольеры, забор, центральное здание, проведено электричество и вода. Все для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно. И я скажу Вам так: это на самом деле титанический труд, - рассказывает директор. Сама Екатерина Кутузова работает только в приюте, очень часто без выходных и отдыха, посвящая всю себя заботе о животных.

5-месячная Трикси уже испытала и голод, и холод, и предательство людей. ФОТО: группа "Зоо забота", "Приют "Ковчег" ВКонтакте

Помочь приюту может каждый желающий, ведь он нуждается не только в деньгах. Например, вы можете приехать в свой выходной и просто погулять с собаками, чем уже существенно облегчите труд волонтеров и, к тому же, получите массу положительных эмоций. Или привезти ненужную железную посуду, теплые одеяла и инвентарь для уборки. Поверьте, «Ковчег» будет благодарен за любую посильную помощь!