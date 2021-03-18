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Коронавирус Covid-1918 марта 2021 11:16

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 марта 2021 года: два человека умерли, 100 – заразились

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 18 марта
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 34877 (+100)

Умерли: 458 человека (+2)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

В Ярославской области продолжают постепенно ослаблять коронавирусные ограничения. Заполняемость трибун на спортивных мероприятиях теперь возможна на 75% (ранее – 50%). Также отменили ограничения по загрузке учреждений спортивной подготовки. Но вход туда родителям воспитанников по-прежнему запрещен.

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