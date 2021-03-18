Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 марта 2021 года: два человека умерли, 100 – заразились

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 34877 (+100)
Умерли: 458 человека (+2)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
В Ярославской области продолжают постепенно ослаблять коронавирусные ограничения. Заполняемость трибун на спортивных мероприятиях теперь возможна на 75% (ранее – 50%). Также отменили ограничения по загрузке учреждений спортивной подготовки. Но вход туда родителям воспитанников по-прежнему запрещен.