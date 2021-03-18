115 лет - на службе метрологии

Испытательная лаборатория пищевых продуктов Ярославского ЦСМ. ФОТО: из архива ЦСМ

Метрология по Менделееву

В 1893 году великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев разработал Программу переустройства государственной службы мер и весов, которая предусматривала кроме организации Главной палаты мер и весов разработки национальной системы эталонов, перехода на десятичную систему мер, а также и создание в различных городах страны сети поверочных учреждений нового типа.

При непосредственном участии Менделеева были созданы 25 поверочных учреждений – поверочных палаток. Одной из них - за номером 21 - стала Ярославская поверочная палатка торговых мер и весов. 18 марта 2021 года коллектив ФБУ «Ярославский ЦСМ» отмечает 115 лет со дня начала ее работы. Этот факт подтверждается имеющейся в архиве учреждения телеграммой, направленной 5 марта (18 марта - по новому стилю) 1906 года в Главную палату мер и весов, в которой руководитель учреждения доложил об открытии Поверочной палатки.

Телеграмма об открытии Ярославской поверочной палатки. ФОТО: из архива ЦСМ

За более чем вековой период своей истории поверочное учреждение Ярославской области неоднократно меняло название и статус: Областное управление по мерам и весам в истеме НКВД СССР, Управление «Коммерприбор», Ярославская государственная контрольная лаборатория по измерительной технике (ЛГН), Ярославский центр стандартизации и метрологии (Ярославский ЦСМ). Сегодня клиенты и партнеры знают нас как Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ярославской области.

Сфера ответственности

Сейчас сферой ответственности для нас является Ярославская область, а в начале своего пути учреждение обслуживало не только Ярославскую, но и соседние губернии - Костромскую, Архангельскую и Вологодскую. Учитывая протяженность территории обслуживания и большую потребность в услугах по поверке средств измерений, в 1927 году были открыты два отделения: в городах Костроме и Рыбинске.

Если в начале своего пути учреждение выполняло только поверку и надзор в сфере метрологии, то в 30-е годы XX века его функции пополнились государственным надзором за разработкой и внедрением стандартов, позднее - испытаниями различной продукции, а в связи с принятием закона о защите прав потребителей - и функциями по сертификации продукции и услуг.

Для выполнения возложенных на учреждение обязанностей в Ярославле и Рыбинске имеется хорошая материальная база. На специализированных площадях расположены поверочные лаборатории, оснащенные государственными эталонами практически по всем видам измерений, испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья, орган по сертификации.

Процесс работы специалиста ЦСМ по определению параметров аппарата УЗИ. ФОТО: из архива ЦСМ

В последнее время учреждение значительно обновило эталонный парк, что позволяет поверять приборы, обеспечивающие точность измерений на уровне, соответствующем современным запросам науки, промышленности и здравоохранения.

И все же главным ресурсом учреждения являются люди. Первым руководителем Ярославской поверочной палатки был Константин Николаевич Смирнов, а в Рыбинском отделении – сын известного русского художника - Виктор Николаевич Бруни. Ярославская поверочная палатка, несмотря на мятеж в 1918 году, а позже - приближение фронта в годы Великой Отечественной войны, ни на один день не останавливала свою работу. В разные годы возглавляли и трудились в учреждении фронтовики: И.Д. Савельев, П.В. Скворцов, С.К. Федоров, С.П. Исаев, Б.И. Княжин, Е.А. Яковлев и другие.

Сегодня в Ярославском ЦСМ трудится более 120 человек. В последнее время кадровый состав значительно обновился, средний возраст специалистов, обеспечивающих поверку средств измерений, сейчас менее 45 лет. Все они достойно продолжают традиции, заложенные первыми служащими Ярославской поверочной палатки №21.

Единство измерений

В рамках системы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) учреждение обеспечивает реализацию национальных проектов, в том числе национальный проект «Цифровая экономика». ФБУ «Ярославский ЦСМ» оснащен самой современной компьютерной техникой, обеспечивает передачу сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Росстандарта (ФГИС «АРШИН») и подтверждение пригодности применения средств измерений не на бумажных носителях, а в электронном виде в системе ФГИС «АРШИН».

ФБУ «Ярославский ЦСМ» обеспечивает участие ярославских предприятий в различных конкурсах в области качества, одним из которых является конкурс «100 лучших товаров России». За весь период его проведения в нем приняло участие более 100 предприятий региона. В 2020 году лауреатами этого престижного конкурса стали АО «Ярославский бройлер», ПАО «Славнефть-ЯНОС» и АО «ПК «Ярославич».

В последние годы становится традицией в день рождения учреждения возлагать цветы к памятнику Д.И. Менделееву в селе Константиновское, где расположен один из старейших среди ныне действующих в России нефтеперерабатывающих заводов - Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И. Менделеева. В 1881 году в течение трех месяцев на заводе, в заводской лаборатории, работала группа инженеров во главе с великим русским ученым – основателем Государственной метрологической службы России.

Здание Ярославского ЦСМ. ФОТО: из архива ЦСМ

При всем многообразии функций, выполняемых Ярославским ЦСМ, основная его задача, решение которой более 100 лет назад Министерством финансов Российской империи доверено Дмитрию Ивановичу Менделееву, остается неизменной: сохранение «единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов», по современной терминологии - единство измерений. И коллектив учреждения полон решимости верно служить делу метрологии, обеспечивать экономику, социальную сферу и потребности ярославцев в точных измерениях.

Дмитрий Ячменьков, и.о. директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Ярославской области