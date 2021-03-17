В рыбинском ИРЦ рассказали, почему не получается перейти на единую платежку

Доступность услуг ИРЦ обеспечивают семь его расчетно-кассовых центров в разных районах Рыбинска. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Рыбинское муниципальное унитарное предприятие «Информационно-расчетный центр» с 2004 года обеспечивает начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги и ведение единой базы данных городского жилищного фонда. Наша собеседница - его руководитель Татьяна Шелухина.

- Татьяна Анатольевна, каким был для ИРЦ 2020 год?

- Мы выстояли и продолжаем работать в условиях объективных экономических трудностей, к нам приходят обслуживаться новые организации, работающие в сфере ЖКХ, начинает складываться тенденция, когда жители многоквартирных домов расторгают договоры с управляющими компаниями и создают товарищества собственников жилья, открывают свои банковские счета и предпочитают обслуживаться в нашей муниципальной структуре, чтобы вовремя получать достоверную и в короткие сроки сформированную отчетность. Ежедневная работа МУП «ИРЦ» избавляет ТСЖ и УК от скрупулезной рутинной работы, которую они поручают нам – расчетному центру.

- В течение многих лет в России пытаются перейти на единый платежный документ. Почему это не получается и нам приходит по нескольку счетов от разных организаций?

- Единый документ должен включать платежи как за жилищные (обслуживание дома), так и за коммунальные (тепло, электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение, газ) услуги. Но ресурсоснабжающие организации предпочитают сами контролировать финансовые потоки, хотя расчеты показывают, что работу по выполнению начислений им выгоднее передавать таким структурам, как ИРЦ. Так работает весь мир, это было бы удобнее и для собственников жилья. Видимо, для ресурсников важнее другие соображения.

- Насколько администрация Рыбинска заинтересована в существовании ИРЦ?

- Город в нас заинтересован, поскольку наша деятельность для него полностью подконтрольна и прозрачна. Обслуживая значительную часть жилого фонда Рыбинска, мы формируем достоверную отчетность, которую городские власти могут анализировать, принимая решения. К примеру, из нашей отчетности видно, как меняются доходы населения, доля его расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и т.д. Это важно, в частности, при расчете тарифов.

Руководитель рыбинского МУП «ИРЦ» Татьяна Шелухина. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- В конце февраля в соцсетях рыбинцы начали возмущаться: ИРЦ сделал платными (цена вопроса - 30 рублей) выписки из домовой книги. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

- Были и комментарии, авторы которых говорили: да пусть ИРЦ хоть на бумагу заработает. В принципе эти люди правы. С юридической точки зрения ситуация выглядит так: по решению правительства РФ органы местного самоуправления освобождены от обязанности предоставлять «выписки из домовой книги». Это перестало быть муниципальной услугой, и мэрия с 2016 года прекратила компенсировать нам расходы на изготовление таких документов.

Поскольку МУП «ИРЦ» - коммерческое предприятие, которое создано городом вовсе не для того, чтобы работать в убыток, мы произвели расчет, во сколько нам обходится выдача справки на бумажном носителе, а в месяц их приходится изготавливать и выдавать гражданам примерно 4 тысячи. 30 рублей - минимум, в который мы с трудом уложились: учитываются стоимость бумаги, расходы на оплату электроэнергии, красителя для принтеров, оплата труда сотрудников и т.д. Мы даже не принимали в расчет то, что предварительно нам пришлось перевести в электронный вид данные из огромного количества бумажных домовых книг (по сути, это огромные «амбарные» книги, которые десятилетиями велись вручную).

Кстати, ознакомиться с персональными данными, которые обрабатывает МУП «ИРЦ» при начислении оплаты за жилищные и коммунальные услуги, человек может у нас абсолютно бесплатно. Если же ему для каких-то целей (например, при споре о наследстве, для сделки купли-продажи) нужна бумажная справка, то мы просим граждан компенсировать именно расходы на ее изготовление.

- Спасибо за разъяснение. Татьяна Анатольевна, чего бы вы пожелали своему коллективу, вашим клиентам и всем рыбинцам накануне профессионального праздника?

- Здоровья, благополучия, доброжелательности и умения считаться с мнением собеседника.