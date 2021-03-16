Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 марта 2021 года: еще две смерти от COVID-19

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Всего заражений: 34675 (+101)

Умерли: 454 человека (+2)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

В Ярославской области, по данным оперштаба на 15 марта, от коронавируса умер еще один человек, заразились COVID-19 103 ярославца.

В России за сутки поставлено 9437 новых диагнозов, скончались 404 человека.