Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 марта 2021 года: еще две смерти от COVID-19

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Всего заражений: 34675 (+101)
Умерли: 454 человека (+2)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер
В Ярославской области, по данным оперштаба на 15 марта, от коронавируса умер еще один человек, заразились COVID-19 103 ярославца.
В России за сутки поставлено 9437 новых диагнозов, скончались 404 человека.