Билайн улучшает качество связи в Ярославской области

ФОТО: пресс-служба ПАО "ВымпелКом"

Билайн продолжает работу над качеством связи в Ярославской области. В 2020 году в регионе было увеличено количество базовых станций, обеспечивающих доступ к

скоростному мобильному интернету, модернизировано устаревшее оборудование, улучшена голосовая связь.

Оператор построил новые базовые станции в Кировском, Ленинском, Дзержинском, Красноперекопском районах Ярославля, а также на территории Ростовского, Переславского, Тутаевского, Мышкинского, Рыбинского, Ярославского, Некрасовского районов Ярославской области. Всего за год оператор ввел в эксплуатацию более 100 новых объектов связи.

Также в 2020 году Билайн расширил доступность сети скоростного домашнего интернета. На сегодняшний день более 290 000 домохозяйств Ярославля и области обеспечены технической возможностью подключения домашнего интернета и интерактивного телевидения Билайн.

- В этом году мы продолжаем увеличивать скорость мобильного Интернета и улучшать качество и доступность услуг Билайн там, где это нужно нашим клиентам. В планах расширить географию 4G-сети, установить дополнительное оборудование на федеральной трассе М8, усилить связь в популярных туристических местах области, таких как: Демино, Кстово, Толга и других, а также запустить ряд новых технологий для наших клиентов, - комментирует Вадим Бирюков директор Ярославского отделения Билайн.

До 31 марта 2021 года клиенты Билайн смогут объединить несколько номеров в рамках одного тарифа линейки «Близкие люди» совершенно бесплатно. Предложение действительно только для тех, кто впервые подключает дополнительные номера к своему тарифу.

Объединив номера всех членов семьи в одном тарифе, можно управлять услугами, подключать или менять номера, и оплачивать только один счет (а не за несколько номеров, как раньше) всего в несколько кликов в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+). Таким образом, единый счет делает расходы на связь всей семьи прозрачными и прогнозируемыми, а управлять ими становится легче.

«Близкие люди» – линейка тарифов, которая позволяет подключить до 5 дополнительных номеров. Тарифы объединяют сразу многие востребованные услуги для семейного использования, и многие девайсы (от умных часов до планшета). Среди них: большие пакеты минут, пакет интернета или безлимитный интернет, безлимитные опции, доступ к «Билайн ТВ» (12+) для дома или мобильных устройств, Домашний интернет и многое другое.

До 31.03.2021 абоненты ряда тарифных планов «Билайн», впервые подключающие услуги «Дели всё» / «Дели гиги», могут подключить до пяти доп. номеров бесплатно и делиться с ними пакетами минут, SMS и/или ГБ в рамках акционного тарифа. Более подробная информация о тарифах, доступных для подключения опциях и их стоимости доступна по ссылке https://yaroslavl.beeline.ru/customers/products/blizkie-lyudi/

Предложение для физ. лиц — абонентов тарифной линейки «Близкие люди» на территории РФ, кроме Респ. Крым и г. Севастополь, при технической возможности подключения.