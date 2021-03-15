Жительница Костромы лишилась квартиры, сдав ее в аренду. ФОТО: УМВД по Костромской области

В Костроме будут судить жительницу Владимирской области, которая обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, она сняла квартиру, а потом, используя поддельные документы, продала ее ничего не подозревающим людям.

Начало истории было положено в феврале прошлого года. Костромичка сдала «двушку» женщине. Та отдала залог и предоплату за первый месяц проживания и попросила хозяйку квартиры предоставить ей копию паспорта и документы на объект недвижимости. Якобы, это нужно работодателю, который и будет оплачивать съем. Владелица жилья не заметила подвоха и дала арендатору все необходимые бумаги.

А через месяц очередной платеж не пришел. Хозяйка «двушки» пришла с проверкой и обнаружила в квартире посторонних людей, которые спокойно делали там ремонт.

- Новые жильцы заявили, что купили жилье вместе с техникой и мебелью и даже успели зарегистрироваться. Из договора купли продажи следовало, что сделка официально зарегистрирована, часть суммы была взята в ипотеку и из средств материнского капитала, - пояснили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Установить личность злоумышленницы не составило труда – свои данные она тоже оставляла, когда брала жилье в аренду. 42-летняя уроженка Владимирской области ранее уже была судима за аналогичное преступление, но жизнь ее ничему не научила.

Взяли подозреваемую на вокзале в Ярославле. При себе у нее были оттиски ключей в пластилине, записи и копия поддельного паспорта с ее фото. Позднее полиция нашла еще один поддельный документ, но уже с другими данными.

По версии следствия, с помощью фальшивых документов, женщина составила фиктивный договор купли-продажи и по поддельной доверенности, оформленной за рубежом, зарегистрировала право собственности. Став владелицей квадратных метров, она продала их ничего не подозревающим покупателям, после чего исчезла.

В настоящее время следователями СО №1 УМВД России по г. Кострома расследование уголовного дела в отношении обвиняемой окончено. Женщине придется ответить перед судом за мошенничество.