В Ивановской области перевернулся рейсовый автобус

В кювет съехали рейсовый ПАЗ и иномарка. ФОТО: УМВД по Ивановской области

ДТП у села Китово произошло сегодня, 15 марта, в районе 6 утра. Улетел в кювет и перевернулся рейсовый автобус ПАЗ, который ехал из Шуи в Иваново.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. 34-летний мужчина пытался обогнать «Ауди», в итоге оба транспортных средства оказались в кювете.

В салоне ПАЗа находились 11 человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, с общением о травмах после аварии никто не обращался. Повреждения получила пассажирка иномарки – 42-летняя женщина. С травмой головы ее доставили в Шуйскую ЦРБ. Водитель «Ауди», тоже женщина, не пострадала.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП.