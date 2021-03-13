Костромич задержан за преступления, совершенные почти 20 лет назад

Мужчину подозревают в изнасиловании и разбойном нападении. ФОТО: СКР по Костромской области

Изнасилование женщины и нападение на продовольственный магазин на улице Советской в Костроме произошли в апреле 2002 года. Из магазина тогда были похищены деньги и бутылки со спиртным, ущерб для владельца торговой точки составил около 90 тысяч рублей. Были возбуждены уголовные дела, велось расследование, но на след преступника выйти так и не удалось.

И вот спустя 19 лет следователи получают информацию о причастности к совершению этих преступлений 38-летнего костромича.

- Предварительное следствие по делу было возобновлено. Проведен ряд следственных действий и экспертных исследований, в том числе, молекулярно-генетические экспертизы. Изъятые с места происшествия биологические следы совпадают с генотипом подозреваемого, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Готовится ходатайство в суд заключении мужчины под стражу.