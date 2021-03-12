Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 марта 2021 года: от COVID-19 умер один человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 34254 (+110)
Всего выздоровлений: 32925
Умерли: 443 человека (+1)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер
В Ярославской области, по данным регионального оперштаба на 12 марта, от коронавируса скончался еще один человек. Число заболевших увеличилось на 110 человек.
На инфекционные койки госпитализировано 777 пациентов: 432 с подтвержденным COVID-10 и 345 – с типичной клиникой болезни.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 17756;
Рыбинск – 3676;
Ростовский МР - 1841;
г.о. Переславль-Залесский - 1794;
Тутаевский МР - 1201;
Ярославский МР - 1104;
Угличский МР - 1065;
Борисоглебский МР - 964;
Некрасовский МР - 839;
Гаврилов-Ямский МР – 774;
Пошехонский МР - 640;
Рыбинский МР - 490;
Даниловский МР - 417;
Мышкинский МР - 359;
Большесельский МР - 320;
Некоузский МР - 338;
Любимский МР - 257;
Первомайский МР - 238;
Брейтовский МР – 181.