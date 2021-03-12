Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 марта 2021 года: от COVID-19 умер один человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 34254 (+110)

Всего выздоровлений: 32925

Умерли: 443 человека (+1)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

В Ярославской области, по данным регионального оперштаба на 12 марта, от коронавируса скончался еще один человек. Число заболевших увеличилось на 110 человек.

На инфекционные койки госпитализировано 777 пациентов: 432 с подтвержденным COVID-10 и 345 – с типичной клиникой болезни.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 17756;

Рыбинск – 3676;

Ростовский МР - 1841;

г.о. Переславль-Залесский - 1794;

Тутаевский МР - 1201;

Ярославский МР - 1104;

Угличский МР - 1065;

Борисоглебский МР - 964;

Некрасовский МР - 839;

Гаврилов-Ямский МР – 774;

Пошехонский МР - 640;

Рыбинский МР - 490;

Даниловский МР - 417;

Мышкинский МР - 359;

Большесельский МР - 320;

Некоузский МР - 338;

Любимский МР - 257;

Первомайский МР - 238;

Брейтовский МР – 181.