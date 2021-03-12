Белая львица на белом снегу: «МебельМаркт» в Ярославле не забывает о подопечной

Львица чувствует себя отлично, с интересом наблюдает за снегопадами и прыгает в сугробы. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Несмотря на сильные морозы, Ярославский зоопарк продолжает свою работу, предлагая посетителям мероприятия, не менее интересные, чем в теплое время года.

«МебельМаркт» еще в 2020-м взял под опеку белую львицу Лавину, и продолжает поддержку. Представители мебельного центра навестили любимицу ярославцев и убедились: животное чувствует себя отлично, с интересом наблюдает за снегопадами и прыгает в сугробы. Белые львы адаптированы к климату нашего региона, от холода животных защищает подкожный жир. Работники зоопарка рассказывают, что Лавина прячется в теплое укрытие только при крайне низкой температуре - минус 25-30 градусов. В остальные дни она очень активна: с большим удовольствием занимается новыми игровыми объектами, изготовленными за счет средств, перечисленных опекуном «МебельМаркт». Бочка, замки, кошачья мята всегда в зоне её внимания.

Бочка, подвешенная на цепях - любимое развлечение Лавины. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

- Бочка, подвешенная на цепях - любимое развлечение Лавины, - говорит Анастасия Шмураткина, руководитель отдела маркетинга и продаж Ярославского зоопарка. - Возле её вольера всегда много посетителей. Хочется отметить, что также интересно наблюдать за африканскими страусами и верблюдами, так как в дикой природе снега они не видят. А для тех ярославцев, кто боится морозов, у нас работают теплые крытые экспозиции - Зооэкзотариум и ДУЦ «Ковчег». Мы всегда рады посетителям, а на Масленичной неделе подготовили для них большую развлекательную программу.

В выходные гостей с самого утра ждут на ZOO-Разгуляй с парадом животных, катанием на русских санях, запряженных лошадьми, показательными кормлениями питомцев, мастер-классами и угощениями блинами.