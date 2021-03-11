Кубок первых

В Ярославле болельщики увидели главную хоккейную награду Фото: Влада Красоткина

Ежегодное мероприятие удалось организовать при поддержке компании «Ростелеком» - 11 марта Кубок Гагарина показали ликующим болельщикам.

Посмотреть на него и сфотографироваться с трофеем можно было 11 марта, в новом центре продаж и обслуживания компании «Ростелеком». Встреча с трофеем была недолгой: легендарная награда в городе пробыла всего четыре часа. Но журналисты «КП» успели его запечатлеть.

- «Ростелеком» с 2015 года активно сотрудничает с КХЛ и является телекоммуникационным партнером Лиги. Наши специалисты дежурят на каждом матче, который проходит в Ярославле, чтобы обеспечить высокое качество трансляции, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских. Все пришедшие на мероприятие смогли получить сертификаты на подписку видеосервиса Wink и в течение трех месяцев бесплатно смотреть сотни каналов, включая «КХЛ-ТВ»,- отметил он.

«Ростелеком» и КХЛ – технология побед Фото: Влада Красоткина

Первыми Кубок Гагарина увидели юные хоккеисты клуба «Ярославич». Пока подрастающее поколение может только посмотреть на трофей, но есть все шансы, что в будущем он станет их наградой за спортивные достижения.

Вокруг суета: охрана поглядывает в окна, технический персонал готовит пока еще пустой куб для награды, и вот на площадку забегают маленькие гости, а вслед за ними в ударопрочном серебряном сейфе вносят Кубок Гагарина.

Под детское «ах» и громкие аплодисменты специалисты выставили трофей. Награда весит 25 килограмм, ее высота 84 сантиметра. С одной стороны Кубка изображен первый в мире космонавт Юрий Гагарин в скафандре, рядом летящая комета, а на другой стороне - хоккеист. По кругу трофей украшен маленькими шайбами, на которых гравируют имена спортсменов команд-победителей, а на дне изображена эмблема КХЛ.

Кубок находился в специальном сейфе Фото: Влада Красоткина

- Мы хотим, чтобы эта награда вдохновила вас на новые спортивные достижения, - обращается Роман Русских к игрокам «Ярославича». После торжественной части началась фотосессия гостей с Кубком Гагарина, раздача подарков и сувениров. Так Ярославль встретил главную награду Чемпионата КХЛ. До визита в наш город спортивный трофей увидели и другие регионы, где проходят матчи континентально-хоккейной лиги.