В Ярославле определили места для выгула собак
Фото: Олег ЗОЛОТО
В мэрии Ярославля назвали список площадок, предназначенных для выгула собак. Их не так много, всего 12, и это на шесть больших районов города.
В 2018 году, когда прошлый мэр Ярославля Владимир Слепцов категорично заявил, что хватит четвероногим гадить во дворах и на детских площадках, был представлен предварительный список мест для выгула. Тогда планировалось обустроить 39 площадок. В итоге, спустя почти три года, утвердили лишь треть из них.
Итак, список действующих площадок для выгула собак.
- улица Автозаводская в районе домов №№29, 77, 95;
- улица Ньютона в районе дома №20;
- проспект Фрунзе напротив дома №55;
- улица Маланова;
- улица Павлова в районе дома №33;
- улица Нефтяников напротив дома №25;
- перекресток улиц Красноборской и Орджоникидзе;
- опушка Тверицкого бора;
- улица Громова, 30;
- улица Громова,12;
-улица Батова, 26;
- улица Елены Колесовой, 66;
- улица Бабича, 18, корпус 2.
Собак в Ярославле много, а мест для их выгула, как мы видим, мало. Многие собачники предпочитают гулять где это возможно, а не в установленных местах.
- Я эти «специальные места» для выгула даже не видел. Рядом с домом есть одна тренировочная площадка, ее содержат местные владельцы больших собак. Тем, у кого небольшие песики, там точно делать нечего, это просто опасно. Поэтому мы просто ходим по улицам, я потом отходы убираю в пакет и выкидываю его, - рассказывает хозяин померанского шпица Давид.
Существенно облегчили жизнь собачникам специальные урны с пакетами и совочками, предназначенными для строго определенных целей. Пока такие диспенсеры установлены только на набережной. Как пояснили в ДГХ мэрии, размещение дог-пакетов в иных местах возможно при выделении достаточного финансирования.
Кстати, в соответствии с действующими нормами законодательства, не предусмотрено наказание для людей, которые выгуливают животных в неположенных для этого местах. Поэтому вся надежда на совесть собаководов. Иначе отличительным признаком весны в Ярославле по-прежнему будут собачьи кучки под ногами.