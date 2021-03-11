В Ярославле определили места для выгула собак Фото: Олег ЗОЛОТО

В мэрии Ярославля назвали список площадок, предназначенных для выгула собак. Их не так много, всего 12, и это на шесть больших районов города.

В 2018 году, когда прошлый мэр Ярославля Владимир Слепцов категорично заявил, что хватит четвероногим гадить во дворах и на детских площадках, был представлен предварительный список мест для выгула. Тогда планировалось обустроить 39 площадок. В итоге, спустя почти три года, утвердили лишь треть из них.

Итак, список действующих площадок для выгула собак.

- улица Автозаводская в районе домов №№29, 77, 95;

- улица Ньютона в районе дома №20;

- проспект Фрунзе напротив дома №55;

- улица Маланова;

- улица Павлова в районе дома №33;

- улица Нефтяников напротив дома №25;

- перекресток улиц Красноборской и Орджоникидзе;

- опушка Тверицкого бора;

- улица Громова, 30;

- улица Громова,12;

-улица Батова, 26;

- улица Елены Колесовой, 66;

- улица Бабича, 18, корпус 2.

Собак в Ярославле много, а мест для их выгула, как мы видим, мало. Многие собачники предпочитают гулять где это возможно, а не в установленных местах.

- Я эти «специальные места» для выгула даже не видел. Рядом с домом есть одна тренировочная площадка, ее содержат местные владельцы больших собак. Тем, у кого небольшие песики, там точно делать нечего, это просто опасно. Поэтому мы просто ходим по улицам, я потом отходы убираю в пакет и выкидываю его, - рассказывает хозяин померанского шпица Давид.

Существенно облегчили жизнь собачникам специальные урны с пакетами и совочками, предназначенными для строго определенных целей. Пока такие диспенсеры установлены только на набережной. Как пояснили в ДГХ мэрии, размещение дог-пакетов в иных местах возможно при выделении достаточного финансирования.

Кстати, в соответствии с действующими нормами законодательства, не предусмотрено наказание для людей, которые выгуливают животных в неположенных для этого местах. Поэтому вся надежда на совесть собаководов. Иначе отличительным признаком весны в Ярославле по-прежнему будут собачьи кучки под ногами.