Свет на наших улицах

Замена светильников идет и на Большой Федоровской. Фото филиала «Росcети Центр Ярэнерго»

В Ярославле развернулась реализация энергосервисного контракта. Полным ходом идет замена уличного освещения.

Охвачен весь город

В рамках модернизации системы уличного освещения Ярославля планируется заменить 27505 светильников на новые, светодиодные. В филиале «Росcети Центр Ярэнерго» нам пояснили, что это примерно 90 процентов от общего количества осветительных приборов в городе. Таким образом, обновление охватит практически весь Ярославль. Что касается оставшихся 10 процентов, то это либо уже установленные светодиодные светильники, или фонари, которые городу не принадлежат, в том числе установленные самовольно. Прежде чем планировать выполнение работ, в Ярославле провели инвентаризацию и оценили состояние объектов уличного освещения, так что теперь энергетики и мэрия владеют детальной информацией о том, где необходима модернизация.

Отметим, что в процессе установки новых светильников энергетики заменят и 18750 кронштейнов для их крепления. Что касается самих светодиодных осветительных приборов, то они отечественного производства, светят в 2-3 раза ярче прежних фонарей и при этом позволяют сэкономить до 60 процентов на потреблении электричества.

Старые лампы уступают место более ярким и экономичным светодиодным светильникам. Фото Дмитрия Скобелева

Повышенные обязательства

Итак, вскоре новые светильники появятся практически на всех улицах, а также в парках и дворах Ярославля. Сейчас заменой осветительных приборов ежедневно занимаются 15 бригад, а после того как установится благоприятная погода и с очисткой обочин от снега уменьшится проблема загруженности дорог, планируется, что количество бригад увеличится до 30. Несмотря на то что по контракту работы должны продлиться 7 месяцев, энергетики берут на себя повышенные обязательства и основную часть работ собираются завершить к Дню города. Результатом станет то, что уже этой весной горожане смогут оценить не только современное освещение, но и его эстетическую составляющую - обновленная инженерная инфраструктура даже внешне отличается от прежней.

Выполнять свою работу бригады энергетиков в первую очередь начали на крупных транспортных артериях Ярославля - его центральных проспектах и магистралях, которые соединяют центр города и спальные районы.

Разумеется, это сказывается на дорожном движении, пусть и локально. Тем не менее и.о. заместителя генерального директора - директора филиала «Росcети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин счел необходимым извиниться перед ярославцами за доставляемые временные неудобства, результатом работы Ярэнерго станет значительное повышение комфортности и безопасности как для водителей и пассажиров, так и для пешеходов.

Впрочем, наблюдая за заменой светильников на улицах Большой Федоровской и Магистральной, мы не заметили ни одного водителя, который бы негативно реагировал на работу энергетиков: минутная задержка в движении и модернизация городского освещения - несопоставимые по важности вещи.

Время «умного» освещения

Нужно отметить, что замена светильников - это только видимая горожанам часть проекта. Будет обновлена и система управления уличным освещением - пока она старая, аналоговая, но теперь «поумнеет». Для этого Ярэнерго установит 508 шкафов управления. В каждом из них размещены специальный контроллер, прибор учета, а также устройство для передачи данных в режиме реального времени. Будет реконструировано и диспетчерское управление, которое находится в «Яргорэлектросети». И.о. заместителя генерального директора - директора филиала «Росcети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин пояснил нам: новое оборудование, устанавливаемое вместо устаревшей каскадной модели, позволит видеть поэлементно состояние системы, дистанционно управлять системой наружного освещения, видеть работу светильников в режиме реального времени.

- Модернизация системы уличного освещения направлена на повышение комфортности городской среды. Автоматизация управления освещения помогает гибко настраивать режимы работы светоточек и подбирать оптимальный уровень освещенности. В результате повысится качество оказания услуг, сократятся муниципальные расходы, а на улицах города станет светлее и безопаснее. В ближайшем будущем подобные энергосервисные проекты мы планируем реализовать в Угличе и в муниципальных районах Ярославской области, - говорит Игорь Шарошихин.

На улице Магистральной тоже становится светлее - модернизация уличного освещения идет по всему Ярославлю. Фото Дмитрия Скобелева

Ни рубля бюджетных средств

Суть энергосервисного контракта, который выиграл и реализует филиал «Россети Центр Ярэнерго», состоит в том, что замена светильников ведется за счет будущей экономии от использования энергоэффективного оборудования.

- Самое главное для города, что мы не вкладываем ни рубля бюджетных средств, - рассказал нам мэр Ярославля Владимир Волков. - Весь этот контракт реализуется за счет экономии, которая будет достигнута за счет применения нового оборудования. Оборудование очень эффективное, очень долговечное, с большим сроком гарантии. Стоит отметить, что мы не только не вкладываем в модернизацию бюджетные средства, мы еще и экономим каждый год по 5 процентов от той суммы, которую раньше расходовали на электричество.

Итак, на протяжении семи лет действия энергосервисного контракта сэкономленные средства будут направляться на оплату уже проведенной энергетиками модернизации системы освещения. При этом уже с нынешнего 2021 года Ярославль снизит расходы бюджета на освещение, оплату электроэнергии. А когда контракт через 7 лет закончится, светодиодные светильники перейдут в собственность города и для Ярославля наступит время чистой выгоды - все сэкономленное останется в бюджете города.

Таким образом, благодаря реализации энергосервисного контракта сейчас Ярославль одновременно создает более комфортную городскую среду и экономит бюджетные средства.

Начальник РЭС «Яргорэлектросеть» филиала «Россети Центр Ярэнерго» Алексей Козырев:

- Мы устанавливаем новые светодиодные светильники, которые отличаются более высоким уровнем освещенности, яркости и меньшим электропотреблением. Наша ключевая цель - повысить в Ярославле освещенность и при этом снизить затраты на электроэнергию. Сейчас мы заменяем в день от 300 до 400 светильников. У нас есть список улиц, на которых должна быть проведена замена осветительных приборов, мы формируем двухнедельные планы и работаем по ним, находясь в постоянном взаимодействии с департаментом городского хозяйства Ярославля и органами МВД.

Новый экономичный светильник отечественного производства может прослужить более 10 лет. Фото Дмитрия Скобелева

В соответствии с условиями конкурсной документации срок службы каждого светильника должен составлять не менее 100000 часов, то есть примерно 10-11 лет. Гарантия на него составляет 7 лет. Если в течение этого времени светильник перегорит, мы заменим его. Расчетная экономия новых светильников по сравнению с прежними должна составлять не менее 60 процентов.