На крыльях «Феникса»

Успехи компании руководство фирмы во многом связывает с усилиями женской части своего коллектива. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Ее успехи руководство фирмы во многом связывает с усилиями женской части своего коллектива.

Большинству из нас металлургия, литейное производство представляются огнедышащим царством, где в брызгах расплавленного металла возвышается брутальная фигура вагранщика… Это так, но не совсем.

Приехав накануне 8 Марта в компанию «Феникс», мы стали собеседниками доброжелательных и умных женщин с веселыми глазами. А познакомил нас с ними генеральный директор ООО «Феникс» Рашид Галимов.

Важную роль в работе компании играют сотрудники-женщины - умные, мудрые, красивые, доброжелательные и ответственные. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Рашид Галимов, генеральный директор ООО «Феникс»

- Как ни странно это может звучать, но на самом деле литейное производство - это во многом женская работа. В советские времена было именно так. Я сам начинал работать наручной формовке, и большинство моих коллег составляли женщины. Видел я женщин и на заливке металла, на завалке шихты (набор компонентов, необходимых для выплавки сплава), на подготовке глины и многих других операциях. Одним словом, доля женского труда в литейном производстве традиционно была достаточно высокой. У этого простое объяснение - женщины более ответственны и ради семьи и детей готовы выполнять самую тяжелую работу, на которую согласится не каждый мужик.

У нас на «Фениксе» в литейном производстве, в цеху, женщины не работают - для этого есть мужчины, да и технологии у нас уже несколько иные, они не требуют тяжелого ручного труда в прежних объемах и видах. Но на нашем предприятии женщины обеспечивают работу очень важных направлений - это бухгалтерия, лаборатория, кадровые и административные вопросы, контроль, склады. Трудятся там, где, если перефразировать слова советской песни из кинофильма «Богатая невеста», всегда нужны заботливые руки и их хозяйский, теплый женский глаз.

У нас очень стабильный, устоявшийся коллектив. Со многими коллегами-женщинами я работаю десятилетиями - начиная с 1993 года, когда зарождалось предприятие. Могу сказать одно: я уверен в них, каждая великолепно знает свои направления работы, умеет ответственно и грамотно принимать оперативные решения. А еще она может психологически поддержать наших мужчин, а если нужно, и поставить на место или, наоборот, «придать ускорение». Это дисциплинирует!

Профессиональный уровень наших коллег-женщин таков, что для обеспечения текущей деятельности предприятия мое постоянное присутствие даже не требуется, благодаря этому я могу спокойно ездить в командировки, заниматься вопросами перспективного развития предприятия, продвижения нашей продукции и идей.

В человеческом плане, межличностном общении у нас тоже нет никаких проблем. По сути, мы вместе создавали сегодняшний «Феникс», прошли через очень сложные времена и ситуации, вместе добивались успеха и научились доверять и помогать друг другу. Наши близкие тоже зачастую знакомы, мы общаемся. И если в разговоре с моими коллегами вы услышите, что наш коллектив - одна семья, это будет правдой. Действительно, «Феникс» - большая производственная семья. И, как в любой семье, огромную роль в ней играют наши прекрасные женщины, умные, мудрые, красивые и ответственные. Всем им мы желаем здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, красоты и хорошего настроения не только в праздники, но и каждый день!

Мы всю жизнь решаем задачи

Надежда Демидова, главный бухгалтер. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Надежда Демидова, главный бухгалтер:

- Я родилась в Тутаеве, окончила здесь школу и после этого пошла работать на льнокомбитнат «Тульма». Нужно было заработать производственный стаж, чтобы появилась возможность учиться в вузе на заочном отделении (меня воспитывала бабушка, поступить на дневное я не могла из-за материальных сложностей). На «Тульме» меня достаточно быстро перевели в бухгалтерию, что в конечном итоге и определило мою специальность на многие годы - сейчас я на пенсии, но продолжаю работать и делаю это с удовольствием.

В юности я была достаточно активной общественницей, заместителем секретаря комсомольской организации предприятия, и через год, когда мне исполнилось 18, меня взяли на работу инструктором в райком комсомола. Еще через два года я поступила учиться во Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в Ярославле (теперь это Ярославский филиал Финансового университета при правительстве РФ). Позже стала заведующей сектором учета и финансов райкома ВЛКСМ.

Время работы в комсомоле было очень интересным. Поскольку я училась в вузе заочно, комсомол мне во многом заменил студенческую жизнь. В райкоме ВЛКСМ мы все были молоды, динамичны, нам было интересно жить и работать. Было множество различных мероприятий, встреч, командировок. Порой приходилось проходить между нашими тутаевскими деревнями по многу километров пешком, на каблуках, поскольку добраться было не на чем, а комсомольское мероприятие провести нужно - разве что местные мальчишки на мотоцикле подвезут… Это было веселое и счастливое время молодости!

В конце 1980-х я начала работать главным бухгалтером в коммерческой структуре, которая была создана в Тутаеве при Молодежном центре «Галактика». Тогда развивалось движение научно-технического творчества молодежи, и наш Центр НТТМ был одной из первых коммерческих структур в СССР. Молодые инженеры создавали разработки, внедряли их, искали заказы, а мы обеспечивали эту деятельность и все вместе зарабатывали деньги, ничего не получая от государства.

В 1992 году, когда я родила второго ребенка, ко мне по-соседски зашел Рашид Мубаракзанович Галимов, который стал для меня руководителем на многие годы. В то время он начинал свой бизнес и попросил меня заняться бухгалтерией. Мы были хорошо знакомы - его супруга работала вместе со мной в райкоме комсомола, а потом нам дали жилье в одном доме и в одном подъезде, они жили на 4-м этаже, а мы на 6-м.

Первый офис у нас находился в съемной однокомнатной квартирке. Постепенно производство развивалось и расширялось. И сейчас мы гордимся своим предприятием, его уникальными возможностями и продукцией.

Я люблю свою работу. Ты всю жизнь словно бы решаешь задачи, и каждый раз радуешься, когда получаешь правильный результат. Кроме того, у нас в России постоянно обновляется законодательство, нормативная база, и тебе все время приходится отслеживать эти изменения, учиться, быть в тонусе, развиваться. Важно и то, что мы разрабатываем и производим высокотехнологичную продукцию - ею гордишься.

Я люблю наш коллектив, наше предприятие. За три десятилетия мы прошли многое - все кризисы, все сложности. Был очень тяжелый период, когда после расставания соучредителей дело нужно было возрождать практически с нуля. Эту ношу взвалил на себя Рашид Мубаракзанович. Мы верили в него, он доверял нам - и вместе мы справились.

Развитие пошло высокими темпами, поскольку директор очень увлечен своим делом и как руководитель, и как инженер. Своим оптимизмом и целеустремленностью он зажигает всех нас. Так что «Феникс» - не случайное название, это огненная птица, возродившаяся из пепла и поднимающаяся ввысь.

Я люблю свою семью. Дочери выросли, окончили экономический факультет ЯрГУ, сейчас живут в Ярославле. Есть внук. Это наша отрада!

Доверие и ответственность

Елена Галактионова, инспектор по кадрам. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Елена Галактионова, инспектор по кадрам:

- Помимо работы с кадрами я отвечаю на предприятии за охрану труда, промышленную безопасность, экологию, юридические вопросы.

Я родилась, окончила школу и живу в поселке Константиновский. Высшее образование получила в ярославском филиале Международного института управления - изучала юриспруденцию. Работала сначала на Тутаевском хлебозаводе, затем в Константиновском, в филиале «Менделеевский» компании «Русойл-Москва». В 2008 году, когда у меня закончился срок контракта, коллеги по «Русойлу» и подсказали, что в тутаевской компании требуется специалист по кадровой работе со знанием соответствующих программ и высшим юридическим образованием.

Собеседование с Рашидом Мубаракзановичем Галимовым длилось недолго - он видит людей, которые могут с ним сработаться. Затем было непростое время расставания соучредителей фирмы, и он позвал меня в новую компанию, на новое производство - на тот момент это были пустые цеха, в которых гулял ветер. С тех пор я здесь, на «Фениксе».

Посоветовавшись с директором, получила в Ярославле дополнительное образование, став не только юристом, но и экологом, специалистом по охране труда и промышленной безопасности.

Что я могу сказать об атмосфере в нашем коллективе? Важно, что в «Фениксе» существуют единоначалие и авторитет руководителя, увлеченного своим делом и ответственно относящегося к нему. У нас доброжелательный коллектив, который вполне можно назвать семьей. Мы приходим на работу, как во второй дом, конечно, на первом месте находятся производственные задачи, но мы давно и хорошо знакомы друг с другом, можем поделиться своими семейными историями, поговорить о детях, поделиться информацией… Когда твои коллеги становятся твоими друзьями - это очень ценно.

Каких специалистов хотело бы видеть у себя наше предприятие? Безусловно, высокопрофессиональных и по-человечески порядочных. Коллектив у нас стабильный, но достаточно возрастной. К сожалению, ситуация такова, что готовых профессионалов интересных для нас специальностей на рынке труда практически нет. Когда возникает такая потребность, готовим их у себя, на рабочем месте. А принцип приема на работу прост: решение принимает не кадровик, а руководитель того подразделения, в котором человек будет работать. Ведь одно дело - формальные моменты, например, разряд и стаж, должностные инструкции, и совсем другое - тонкости производства и личная совместимость. В конце концов и сам кандидат, прежде чем выходить на работу, должен познакомиться с будущими коллегами, осмотреться на рабочем месте, чтобы принять обдуманное решение.

У меня две дочери-школьницы. Старшая оканчивает 9-й класс, а младшая учится во 2-м - она родилась, когда я уже работала в «Фениксе». Работа на предприятии устраивает меня и с той точки зрения, что руководитель поручил мне определенные направления, и я знаю, что обязана отрабатывать их на все 100 процентов, но при этом с его ведома могу сама планировать то, как распорядиться своим временем, распределять задачи по приоритетам. Для меня это и доверие, и ответственность, и возможность работать и жить максимально эффективно.

Хорошо, когда достойно!

Людмила Пищалева, научный сотрудник. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Людмила Пищалева, научный сотрудник:

- Завтра мы на предприятии будем вакцинироваться от коронавируса. А накануне собирались, чтобы отметить 10-летие нашей компании «Феникс». Вспоминали и то, как работали в фирмах, которые предшествовали «Фениксу», и как развивали его. Было очень интересно! По сравнению с тем временем мы совершили огромный рывок в плане собственных разработок, применяемых технологий уровне выпускаемой продукции.

Действительно есть чем гордиться! Наш чугун с вермикулярным графитом обладает такими характеристиками, что зачастую не верят даже специалисты, но сложно не верить тому, что существует и показывает великолепные результаты в процессе эксплуатации.

Сейчас мы работаем уже на том уровне, когда думаешь не о том, чтобы выживать, а о том, чтобы быть максимально полезными нашему обществу, стране и доказывать, что мы способны на это.

Вся моя жизнь связана с металловедением. Родом я из Баку, окончила Днепропетровский металлургический институт. По своему уровню он считался вторым в стране после Московского института стали и сплавов. У нас были великолепные преподаватели, ведь и Украина тогда была действительно кузницей большой страны, промышленным, металлургическим центром. Правда, все наши профессора были русскими…

По распределению я вернулась в Азербайджан, в Сумгаит, на трубопрокатный завод - мы делали трубы для нефтяной отрасли, причем сотрудничали опять же с Днепропетровским научно-исследовательским трубным институтом. Затем занималась металлографическими исследованиями в Академии наук в Баку, трудилась в Азербайджанском научно-исследовательском институте нефтяного машиностроения.

В 1989 году в Азербайджане разворачивались межнациональные проблемы, и нам пришлось за копейки продать квартиру и уехать в Россию. К счастью, у нас были хорошие знакомые по профессии, которые помогли нам перебраться в Тутаев (мой муж тоже всю жизнь работал с металлом), и я пришла на Тутаевский моторный завод. Начинали со съемного жилья, потом получили квартиру и постепенно жизнь наладилась. Главное ведь - не опускать руки!

Конечно, был такой момент, что на промышленном предприятии меня порой воспринимали как «институтскую» - в отличие от настоящих «производственников». Но я к этому относилась спокойно. А когда начала работать с Рашидом Мубаракзановичем, мой «институтский» и «академический» опыт оказался востребован. Я очень рада этому по сей день! В «Фениксе» и предшествовавшей ему фирме я работаю уже более 20 лет. И очень довольна тем, как развивается наше предприятие, какие люди меня окружают на производстве и в жизни.

Радует и семья. Сын в отличие от нас, «технарей», стал врачом, с супругой они коллеги - травматолог-ортопед и реаниматолог. Живут в Сыктывкаре, куда мы с мужем частенько летаем, у детей там замечательный медицинский центр, в котором работают уже примерно 30 врачей и где они регулярно хлопочут о нашем здоровье. Начинали свое дело сын и невестка с трудом, но сумели встать на ноги, живут и работают в тандеме. Вообще здорово, когда у твоих самых близких людей все хорошо, когда их семья объединена и любовью, и общим делом, и детьми (у них уже взрослая дочь и 14-летний сын), и заботой о нас, родителях.

Иногда я думаю о своей жизни и прихожу к выводу: как хорошо, что все достойно и честно. Это мне нравится и в нашем «Фениксе» - мы достойно относимся к своей работе и друг другу.