Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 марта 2021 года: еще три смерти от COVID-19

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Всего заражений: 33917 (+112)

Умерли: 436 человек (+3)

Гостиницы: работают на 100-прецнтную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

В Ярославской области, по данным федерального оперативного штаба, от коронавируса скончались еще три человека. За сутки инфекцию подхватили 112 ярославцев.

В штатный режим работы постепенно переходят региональный больницы, начинается плановый прием пациентов. В Ярославской области работают 47 пунктов вакцинации в 30 медицинских организациях. Вне стационаров прививки можно сделать в 16 мобильных пунктах.