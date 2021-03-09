Прощание с Татьяной Ивановой: церемония пройдет 10 марта

Церемония прощания с Татьяной Борисовной пройдет 10 марта. ФОТО: сайт театра им.Ф.Волкова

В Ярославле 7 марта скончалась актриса Волковского театра, народная артистка России Татьяна Иванова.

Церемония прощания с Татьяной Борисовной пройдет 10 марта в фойе на первом этаже театре имени Федора Волкова. С 10 часов утра для всех желающих почтить память актрисы будет открыт Центральный вход театра. Гражданская панихида назначена на 10:30.

Вся жизнь Татьяны Ивановой была связана с Волковским театром: сюда она пришла в 1971 году и с тех пор оставалась верна Первому русскому. В репертуаре народной артистки России более 100 ролей, как комедийных, так и трагических. В феврале прошел ее бенефис, посвященный 50-летию творческой деятельности. Все свои последние дни Татьяна Борисовна репетировала главную роль в спектакле «На краю земли», его премьера должна была состояться 27 марта. Все места на этот день были распроданы…