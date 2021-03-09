Умерла Татьяна Иванова, народная артистка России

В репертуаре Татьяны Ивановой более 100 ролей. ФОТО: департамент культуры Ярославской области

7 марта в Ярославле на 74-м году жизни скончалась актриса Волковского театра, народная артистка России Татьяна Иванова. До последних дней Татьяна Борисовна работала на сцене, была полна творческих планов, совсем недавно, в феврале, прошел ее бенефис в честь 50-летия театральной деятельности. Перед кончиной она репетировала главную роль в спектакле «На краю земли», премьера которого должны была пройти в День театра, 27 марта.

В репертуаре Татьяны Ивановой более 100 ролей в различных спектаклях, ей отлично удавались и комедийные перевоплощения, и драматические герои.

- Татьяна Борисовна была одной из самых интересных и сильных актрис Волковского театра, которому она посвятила всю свою творческую жизнь. Ее заслуги невозможно переоценить, - сказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева. - Актриса безграничного таланта, яркая, честная перед собой и зрителем, она не просто блистательно играла на сцене родного театра. Она жила им, заставляя зрителя плакать и смеяться вместе со своими героинями. В каждом жесте отражалась ее уникальность, каждая ее работа выстраданная, пережитая, любимая.

При этом служение театру, не мешало Татьяне Борисовне вести домашнее хозяйство, следить за собой и своей физической формой. Она живо интересовалась жизнью города и области.

- Помню, как в 2019-м году мы вместе отстаивали Волковский театр, как глубоко ее трогала судьба Первого русского. Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе, - написал на своей странице в соцсети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.