Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 марта 2021 года: 2 человека умерли от COVID-19

Скриншот Яндекс. Статистика.
Всего заражений: 33805 (+117)
Умер: 433 человек (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области статистика скончавшихся от коронавируса пополнилась еще четырьмя жертвами. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерло 433 человека.
Число заболевших за сутки увеличилось на 117 человек. Общее число зараженных новой инфекцией - 33 805.