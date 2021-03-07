Следователи проверят информацию об избиении подследственного в Ярославской области

Следователи проверят информацию об избиении подследственного в СИЗО Рыбинска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СКР по Ярославской области проворят доследственную проверку по информации об избиении обвиняемого в рыбинском СИЗО №2.

Как сообщает издание "Ярновости", 34-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве, перевели в "софийку" из угличского ИВС. При осмотре сотрудники УФСИН хотели убедиться, что прибывший не проносит с собой запрещенные предметы. Для этого они якобы собирались ввести в его организм металлоискатель. Когда подследственный отказался, еду, которую он привез с собой, уничтожили, а самого избили.

По данным издания, мужчина после побоев обратился за медицинской помощью, так как почувствовал острую боль в боку. Но во врачебном обследовании обвиняемому отказали.

- По информации в СМИ следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка. В ее рамках будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников службы исполнения наказаний, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Тем временем, под домашний арест отправлены трое бывших сотрудников ярославской колонии №1. Они проходят по новому делу об истязательствах над заключенными. После побоев, которые были засняты на видеокамеры, один осужденный скончался, второй две недели провел в больнице.