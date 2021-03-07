Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 марта 2021 года: 4 человека умерли от COVID-19

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Всего заражений: 33688 (+121)

Умер: 431 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области статистика скончавшихся от коронавируса пополнилась еще четырьмя жертвами. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умер 431 человек.

Число заболевших за сутки увеличилось на 121 человека. Общее число зараженных новой инфекцией - 33 688.