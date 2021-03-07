Вода под ногами, вода с потолка: как действовать ярославцам, если топят неадекватные соседи

В квартире у бабушки полнейший бардак. ФОТО: читатель КП-Ярославль

В редакцию КП-Ярославль обратилась жительница Ярославля Марина. Она живет на четвертом этаже многоэтажки на проспекте Ленина уже 9 лет. Отличное место, прекрасные соседи… Почти все. Не повезло лишь с одной бабушкой, которая проживает над квартирой Марины.

- Все 9 лет она нас топит, но это были либо незначительные протечки, либо мы на семейном совете решали, что подавать в суд на пожилую женщину не очень красиво и не давали делу ход. Хотя несколько лет назад, когда мы были на даче и не смогли остановить потоп, вода дошла до соседей на втором этаже. Сейчас ситуация усугубилась и, что самое ужасное, хозяйка квартиры над нами не хочет ничего предпринимать, - рассказывает женщина.

За последние пару месяцев в квартире Марины лило с потолка и по стенам уже несколько раз. Испорчен натяжной потолок, мебель, прочный ламинат и тот вздулся.

- У соседки засорилась раковина на кухне, течет бачок унитаза, в ванной на кране нет «барашка» и когда включают воду, струя бьет прямо в стену и вся вода уходит под ванну и к нам, - говорит ярославна.

Соседка пускает в квартиру сантехников, но ничего делать им не дает: ее все устраивает.

Управляющая компания в ситуацию не вмешивается – сделать с неблагонадежной соседкой Марины специалисты УК, конечно, ничего не могут, но даже с составлением акта о протечке тянут до последнего.

- Заявку на вызов специалиста я оставляла почти месяц назад, 8 февраля. До сих пор никто не пришел. В УК говорят, что сотрудники заняты, ждите.

За комментариями КП-Ярославль обратилась в Жилищную инспекцию Ярославской области. Но там Марине тоже ничем помочь не могут – зона ответственности не их:

- Жилищная инспекция разбирает споры собственников и управляющих компаний, а когда есть разногласия собственника с собственником, здесь может помочь только суд.

За заявку УК обязана отреагировать в течение 30 дней. Но за это время протечка может высохнуть и следов коммунальной аварии не останется. Поэтому очень важно делать как можно больше фотографий потопа и даже снять его и последствия на видео, чтобы потом подтвердить свои слова. Если сроки поджимают, а специалистов из управляющей компании все нет, вот тут можно пожаловаться в Жилищную инспекцию и самостоятельно оставить акт о затоплении квартиры. Его должны подписать соседи и староста дома. С этим актом также нужно обратиться в Госжилнадзор.

Все собранные документы, заключения экспертов, фото- и видеоматериалы потом пригодятся в суде.

В ванной - отходы жизнедеятельности человека. ФОТО: читатель КП-Ярославль

Ситуацию, в которую попала Марина и ее семья, усугубляет еще одно обстоятельство. Бабушка-соседка, как говорит женщина, немного чудная. Официального диагноза нет, но за сохранность дома уже беспокоится не только Марина, но и все соседи:

- Она открывает дверь совершенно голая, не стесняется никого. В ванной комнате на полу у нее кучки отходов человеческой жизнедеятельности, так сказать. Может в подъезд выйти в одних трусах и майке, а у нас и дети живут, и подростки, не хотелось, чтобы они это видели. Мы боимся, что сегодня она открывает воду, а завтра откроет газ.

Укротить соседку, как пояснили в правоохранительных органах, будет трудно, но возможно. Каждый ее демарш необходимо снимать на видеокамеру и делать фотографии. Если есть какая-либо опасность для окружающих или женщина ведет себя неадекватно, нужно вызывать полицию или скорую психиатрическую помощь. Все документы из правоохранительных органов, фотоснимки и видеозаписи необходимо собирать, а когда их накопится достаточно, то с ними обращаться в прокуратуру района. Только это ведомство может выйти в суд с ходатайством о невменяемости жительницы города, если она действительна опасна и может причинить вред тем, кто живет рядом.