Депутат Лариса Ушакова: «Наши героические женщины заслуживают особого внимания!»

Lепутат Лариса Ушакова и многодетная мать Елена Умникова. ФОТО: Антон Воинов

Накануне Международного женского дня председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова решила навестить выдающихся женщин и поздравить их с наступающим праздником. Всех поздравить лично невозможно, поэтому приходится выбирать. На этой неделе она навестила женщин-ветеранов войны, долгожительниц, многодетных матерей. Немаловажно, что на таких встречах можно из первых уст узнать о реальных жизненных проблемах, чтобы впоследствии постараться их решить.

На этот раз Лариса Юрьевна приехала поздравить с праздником Елену Умникову, многодетную мать. Помимо своих двоих детей она усыновила ещё четверых.

Елена необычная, творческая женщина, пишет прекрасные картины, одну из них она подарила своей гостье. На картине - красивые бабочки на сочных цветах-лимонах. От полотна так и веет теплотой и солнечной энергией. Лариса Юрьевна была очень тронута этим подарком:

- Именно в такие минуты понимаешь, как важно делиться теплом, помогать людям, поддерживать всех, особенно тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Многодетная мать рассказала о том, как живет ее семья. Помимо любви и теплых отношений обнаружились и бытовые проблемы, которые депутат Лариса Ушакова взяла «на карандаш».

- Такие женщины, как Елена Валерьевна, - настоящие матери-героини! На таких женщинах и держится вся наша страна! Безусловно, они заслуживают особого внимания, особой заботы со стороны всех уровней власти. Ситуация в плане господдержки меняется к лучшему, но все еще остаются нерешенные проблемы. Работаем над этим.

Всех матерей, всех женщин от души поздравляю с нашим женским праздником!