Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 марта 2021 года: четыре женщины скончались, 123 ярославца заболели

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 33447 (+123)
Всего выздоровлений: 31965 (+153)
Умер: 422 человек (+4)
Гостиницы: работают на 100-прецнтную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер
В Ярославской области, ка ксообщает оперштаб, скончались от COVID-19 еще четыре человека: женщины 1938, 1949, 1950 и 1951 годов рождения. За сутки диагноз «коронавирус» поставили еще 123 ярославцам, вылечились 153 жителя области.
Госпитализировано 825 пациентов, 6040 человек находятся на карантине после контакта с заболевшими.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 17329;
Рыбинск – 3652;
Ростовский МР - 1787;
г.о. Переславль-Залесский - 1740;
Тутаевский МР - 1153;
Ярославский МР - 1067;
Угличский МР - 1029;
Борисоглебский МР - 952;
Некрасовский МР -809;
Гаврилов-Ямский МР – 759;
Пошехонский МР - 640;
Рыбинский МР - 486;
Даниловский МР - 415;
Мышкинский МР - 343;
Большесельский МР - 320;
Некоузский МР - 311;
Любимский МР - 243;
Первомайский МР - 235;
Брейтовский МР – 177.