Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 марта 2021 года: четыре женщины скончались, 123 ярославца заболели

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 33447 (+123)

Всего выздоровлений: 31965 (+153)

Умер: 422 человек (+4)

Гостиницы: работают на 100-прецнтную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

В Ярославской области, ка ксообщает оперштаб, скончались от COVID-19 еще четыре человека: женщины 1938, 1949, 1950 и 1951 годов рождения. За сутки диагноз «коронавирус» поставили еще 123 ярославцам, вылечились 153 жителя области.

Госпитализировано 825 пациентов, 6040 человек находятся на карантине после контакта с заболевшими.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 17329;

Рыбинск – 3652;

Ростовский МР - 1787;

г.о. Переславль-Залесский - 1740;

Тутаевский МР - 1153;

Ярославский МР - 1067;

Угличский МР - 1029;

Борисоглебский МР - 952;

Некрасовский МР -809;

Гаврилов-Ямский МР – 759;

Пошехонский МР - 640;

Рыбинский МР - 486;

Даниловский МР - 415;

Мышкинский МР - 343;

Большесельский МР - 320;

Некоузский МР - 311;

Любимский МР - 243;

Первомайский МР - 235;

Брейтовский МР – 177.