Как правильно помочь подростку из детского дома: станьте наставником

Большинство детей, которые сегодня воспитываются в детдомах, это подростки, по разным причинам они уже не попадут ни в родную, ни в приемную семью. Больше всего этим ребятам не хватает теплых, искренних отношений с близким человеком — индивидуального внимания, как сказали бы психологи. Любому подростку необходим человек, на которого можно положиться, довериться, поделиться радостью, разделить трудности, получить добрый совет.

Восполнить пробел помогают взрослые волонтеры-наставники: с поддержкой специалистов-психологов они налаживают с детьми индивидуальное дружеское общение, становятся опорой в момент, когда подопечный начинает самостоятельную жизнь.

В Смоленской и Ярославской областях такой наставнический проект «Будем вместе» работает по инициативе благотворительного фонда «Дети наши». Сейчас под крылом фонда 48 наставнических пар — это значит, 48 детей обрели поддержку, на которую может рассчитывать любой семейный ребенок, и которой так не хватает детям-сиротам. Еще 33 ребенка ждут своих наставников.

Основная задача наставника – создать доверительные отношения с ребенком, пока тот находится в детском доме, чтобы потом стать для него опорой на пути в самостоятельную жизнь.

«Каждому человеку нужен фундамент, от которого он может оттолкнуться, чтобы уверенно пойти в самостоятельную жизнь, – говорит Ирина, волонтер-наставник проекта «Будем вместе», — Таким фундаментом становится наставник. У домашних детей такое есть, а у ребят в детском доме – нет».

Наставник должен быть максимально открыт и искренен в отношениях. Не давить, и попытаться объяснить последствия действий, при этом не забывать, что ребенок должен сам учиться нести ответственность за свои решения и поступки.

«Когда я только стал наставником, - рассказывает Денис, волонтер-наставник проекта «Будем вместе», - у меня было желание, прямо-таки рвение, прийти и начать чему-то учить, объяснить, как жить. Со временем я научился принимать своего подопечного и то, что он имеет право поступать так, как считает нужным. В первую очередь, пришлось поработать с самим собой».

Наставник – это друг, а не потенциальный приемный родитель. Он общается с ребенком на равных. Наставник не отвечает за жизнь и благополучие ребенка. Его зона ответственности – это выстраивание долгосрочных дружеских отношений. Наставник навещает своего подопечного в детском доме не менее 3-4 раз в месяц на протяжении минимум года, проявляет искренней интерес к личности ребенка, его характеру, интересам.

Наставник не должен быть идеальным, он – самый обычный человек, осознанно относящийся к жизни, искренний, сочувствующий, умеющий радоваться чужим успехам.

«Если вам предлагают сделать что-то хорошее, то нужно обеими руками хвататься за этот шанс! — уверен Павел, волонтер-наставник проекта «Будем вместе». — Ваша жизнь изменится. Очень многим такой шанс за всю жизнь не выпадает!».

Благотворительный фонд «Дети наши» приглашает жителей Смоленской и Ярославской областей, готовых делиться своим временем, силами и эмоциями с детьми-сиротами, стать волонтерами-наставниками.

Волонтёром-наставником проекта «Будем вместе» может стать гражданин России старше 23 лет без зависимостей, судимостей и психических заболеваний.

Чтобы присоединиться к проекту, оставьте заявку на сайте http://nastavnik.detinashi.ru/ или позвоните по телефону +7 903 649 44 04 (в Смоленске) и 7 4852 681126 (в Ярославле).