Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 марта 2021 года: в стационарах остаются 822 пациента

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 33324 (+127)
Всего выздоровлений: 31812 (+159)
Умер: 418 человек (+4)
Гостиницы: работают на 100-прецнтную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер
В Ярославской области еще четыре человека скончались от коронавируса. Таким образом, число жертв увеличилось до 418. Умерли мужчины 93 и 60 лет, женщины 77 и 55 лет.
В стационарах остаются 822 пациента: у 469 коронавирусная инфекция подтверждена, у 353 - типичная клиника COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 17274;
Рыбинск – 3652;
Ростовский МР - 1782;
г.о. Переславль-Залесский - 1733;
Тутаевский МР - 1148;
Ярославский МР - 1058;
Угличский МР - 1022;
Борисоглебский МР - 950;
Некрасовский МР -800;
Гаврилов-Ямский МР – 756;
Пошехонский МР - 640;
Рыбинский МР - 486;
Даниловский МР - 415;
Мышкинский МР - 332;
Большесельский МР - 320;
Некоузский МР - 310;
Любимский МР - 243;
Первомайский МР - 232;
Брейтовский МР – 171.