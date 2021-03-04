Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 марта 2021 года: в стационарах остаются 822 пациента

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 33324 (+127)

Всего выздоровлений: 31812 (+159)

Умер: 418 человек (+4)

Гостиницы: работают на 100-прецнтную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

В Ярославской области еще четыре человека скончались от коронавируса. Таким образом, число жертв увеличилось до 418. Умерли мужчины 93 и 60 лет, женщины 77 и 55 лет.

В стационарах остаются 822 пациента: у 469 коронавирусная инфекция подтверждена, у 353 - типичная клиника COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 17274;

Рыбинск – 3652;

Ростовский МР - 1782;

г.о. Переславль-Залесский - 1733;

Тутаевский МР - 1148;

Ярославский МР - 1058;

Угличский МР - 1022;

Борисоглебский МР - 950;

Некрасовский МР -800;

Гаврилов-Ямский МР – 756;

Пошехонский МР - 640;

Рыбинский МР - 486;

Даниловский МР - 415;

Мышкинский МР - 332;

Большесельский МР - 320;

Некоузский МР - 310;

Любимский МР - 243;

Первомайский МР - 232;

Брейтовский МР – 171.