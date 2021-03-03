Коронавирусные ограничения в Ярославской области: отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ярославской области отменили некоторые коронавирусные ограничения. Снят режим самоизоляции для людей старше 65 лет – с 4 марта, то есть с завтрашнего дня, он носит лишь рекомендательный характер.

Со среды, 3 марта, гостиницам разрешили работать в полную мощность, возможно 100-процентное заселение номеров. Перешли в штатный режим работы и многофункциональные центры. Принимать посетителей можно не только по предварительной записи, но и в порядке живой очереди.

При этом не забываем, что масочный режим в Ярославской области продолжает действовать.

- Видим, что эпидемическая ситуация в регионе стабилизируется, сократился прирост количества новых заболевших. Большую роль играет и вакцинация населения от коронавируса – первый этап прошли уже более 40 тысяч человек. Благодаря ответственному подходу ярославцев и врачей, мы готовы снять часть существующих ограничений, - пояснил причину послаблений глава Ярославской области Дмитрий Миронов.