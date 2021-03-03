Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 марта 2021 года: число зараженных уменьшается, а умерших – нет

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 33197 (+123)

Всего выздоровлений: 316534 (+157)

Умер: 414 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области ежедневно пусть незначительно, но уменьшается число новых зараженных коронавирусом. При этом количество умерших не уменьшается. По данным оперштаба на 3 марта, скончались еще четыре человека: трое мужчин 76, 69 и 63 лет, а также 72-летняя женщина.

В госпиталях проходят лечение 839 пациентов, на карантине 6392 ярославца.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 17214;

Рыбинск – 3649;

Ростовский МР - 1774;

г.о. Переславль-Залесский - 1726;

Тутаевский МР - 1142;

Ярославский МР - 1050;

Угличский МР - 1019;

Борисоглебский МР - 950;

Некрасовский МР -793;

Гаврилов-Ямский МР – 750;

Пошехонский МР - 640;

Рыбинский МР - 486;

Даниловский МР - 413;

Мышкинский МР - 326;

Большесельский МР - 318;

Некоузский МР - 307;

Любимский МР - 239;

Первомайский МР - 230;

Брейтовский МР – 171.