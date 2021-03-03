Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 марта 2021 года: число зараженных уменьшается, а умерших – нет

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 33197 (+123)
Всего выздоровлений: 316534 (+157)
Умер: 414 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области ежедневно пусть незначительно, но уменьшается число новых зараженных коронавирусом. При этом количество умерших не уменьшается. По данным оперштаба на 3 марта, скончались еще четыре человека: трое мужчин 76, 69 и 63 лет, а также 72-летняя женщина.
В госпиталях проходят лечение 839 пациентов, на карантине 6392 ярославца.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 17214;
Рыбинск – 3649;
Ростовский МР - 1774;
г.о. Переславль-Залесский - 1726;
Тутаевский МР - 1142;
Ярославский МР - 1050;
Угличский МР - 1019;
Борисоглебский МР - 950;
Некрасовский МР -793;
Гаврилов-Ямский МР – 750;
Пошехонский МР - 640;
Рыбинский МР - 486;
Даниловский МР - 413;
Мышкинский МР - 326;
Большесельский МР - 318;
Некоузский МР - 307;
Любимский МР - 239;
Первомайский МР - 230;
Брейтовский МР – 171.