«Не надо прятаться в стенах мэрии: врач в Ярославле пожаловалась на состояние дорог

Ярославна призвала городские власти прекратить прятаться за стенами мэрии Фото: Мэрия Ярославля

Крайне эмоциональное обращение ярославского медика было опубликовано в местном паблике «Жесть Ярославль». Врач обращается к городским властям: задает конкретные вопросы и, можно сказать, взывает к совести.

- Я работаю врачом, я езжу на вызовы. Когда я волнуюсь за своего пациента, я еду после работы на своей машине проверить, как он себя чувствует. Надо контролировать. Я не хочу, чтобы мои пациенты гибли. Вчера меня тянули из ямы, полной снега. Я ненамеренно создала мини-пробку на улице Трефолева. Я попала в яму совсем рядом со зданием мэрии, - пишет медработник.

И интересуется, ямы и убитый асфальт в Ярославле сохраняют как часть исторического облика города? Почему ямочный ремонт в Ярославле делают в основном в дождливую погоду? Почему на месте одной заляпанной ямы через месяц появляется две новые? По какому принципу выбирается подрядчик: кто дешевле и хуже сделает работу? Почему пешеходные дорожки вообще не чищены?

- Вас там много, а ответов нет. Я выполняю свои обязанности, кто то лицо, которое свои обязанности не выполняет? Я плачу все налоги, один из них дорожный. Вас в мэрии полное здание. Нет желающих чистить? Выходите сами. Я точно знаю, что в Гатчине Ленинградской области, некому после схода снега чистить улицы, и выходят работники мэрии. Выходите и вы. Чистить будете для себя и для остальных жителей города. Не надо прятаться в стенах мэрии. Доверие к вам начинает медленно, но четко стремится к нулю. Не можете справится с работой, не беритесь, - публикует свой крик души медик.

Мэр Ярославля и его пресс-служба на обращение Ярославны пока никак не отреагировали. И отреагируют ли?