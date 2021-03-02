В Костромской области отменили слишком мягкий приговор иностранцу-насильнику

За тяжкое преступление 26-летний мужчина получил лишь 1 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Костромской областной суд изменил приговор 26-летнему иностранцу, который в сентябре прошлого года изнасиловал случайную прохожую. Мужчина набросился на девушку, затащил ее в кусты и там надругался, сообщает издание Kostroma.Today.

Прокуратура в обвинительном заключении просила для подсудимого самый мягкий из возможных по этой статье приговоров – 3 года лишения свободы. Но суд и его счел слишком суровым. В итоге насильник получил лишь 1 год. Суд посчитал смягчающими обстоятельствами положительные характеристики мужчины, наличие у него жены и малолетнего ребенка, которые находятся на иждивении. Вероятно, сыграло роль и то, что насильник передал своей жертве в качестве компенсации деньги и она их приняла.

Костромичи пришли в ужас, когда узнали, что за жестокое преступление, которое относится к особо тяжким, преступник получил такой незначительный срок. Прокуратура вышла в вышестоящий суд с протестом и тот отменил решение районного суда. Его сочли чрезмерно гуманным, тем более, что насильник напал на жертву, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В результате иностранец-насильник проведет в колонии 3 года.