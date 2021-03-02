В Ярославле с 7 по 14 марта пройдет Главная масленица страны. Начнется она с шествия гвардейцев. Они пройдут по центру города: улице Кирова, Советской площади, Демидовскому скверу, улице Революционно, а потом сдадут рапорт о начале гуляний Сударыне Масленице.В парке на Даманском острове уже завтра, 3 числа, откроется десятая выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица – 2021». Посмотреть, сфотографировать, оценить можно 180 кукол, а потом проголосовать за лучшую.Все жительницы Ярославля и области старше 18 лет могут побороться за звание Сударыни Масленицы. Видеопрезентации участниц разместят ВКонтакте, где с 7 марта можно будет отдать свой голос за участницу, которая понравилась больше остальных.13 марта в Ярославском зоопарке пройдет праздничная программа ZOO-Разгуляй: для детей организуют катание на санях, пони, игры со скоморохами, фотозоны и масленичные забавы. А на ледовых кортах в Ярославле в этот день устроят мастер-классы по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею.- Завершится масленичная неделя 14 марта. В прощеное воскресенье в Ярославле организуют 11 праздничных площадок. Основные интерактивные зоны будут в парке на Даманском. Ярославцы смогут посетить блинное подворье, потешный двор, масленичный тир, богатырскую заставу, зимний лабиринт, масленичный квест, а также активные мероприятия на центральной аллее парка. Кроме того, жители города отведают горячих блинов и прокатятся на лошадях. По итогам программы самых активных участников мы наградим призами, - рассказала начальник управления культуры мэрии Ольга Каюрова.14 марта на Центральном пляже состоится чемпионат города по зимней рыбалке. А еще там пройдут соревнования по волейболу на снегу, зимнему регби, «взятию города», перетягиванию каната, ринго, армреслингу и гиревому спорту.