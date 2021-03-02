Всего заражений: 33074 (+130)Всего выздоровлений: 31074 (+162)Умер: 410 человек (+2)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен режим самоизоляции для людей старше 65 летПо данным оперативного штаба региона, в Ярославской области еще два человека скончались от коронавируса: мужчина 57 лет и женщина 78 лет. Однако статистика федеральная противоречит региональной и приводит данные о четырех умерших.- Общая цифра скончавшихся – 410 человек – у нас одна. Расхождение произошло из-за вчерашнего технического сбоя. Федеральные показатели по умершим уменьшились с 408 до 406 человек, у нас осталась изначальная цифра - 408. Сегодня в федеральных данных цифра была скорректирована, - пояснили в правительстве Ярославской области.За сутки число больных коронавирусом увеличилось на 130 человек, выздоровели 162 ярославца. В больницах находятся 860 пациентов, на карантине – 6529 человек.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 17151;Рыбинск – 3638;Ростовский МР - 1766;г.о. Переславль-Залесский - 1720;Тутаевский МР - 1139;Ярославский МР - 1041;Угличский МР - 1017;Борисоглебский МР - 950;Некрасовский МР -789;Гаврилов-Ямский МР – 750;Пошехонский МР - 640;Рыбинский МР - 486;Даниловский МР - 412;Мышкинский МР - 323;Большесельский МР - 318;Некоузский МР - 301;Любимский МР - 233;Первомайский МР - 229;Брейтовский МР – 171.