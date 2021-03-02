В Ярославле затопило сразу несколько улиц: фото и видео города, который сначала скрывался под снегом, а теперь под водой, ярославцы публикуют в социальных сетях. Глядя на волны, что плещутся на улицах, невольно вспоминаешь монолог Геннадия Хазанова про деревню Гадюкино, которую смыло…- Проспект Авиаторов, пешеходный переход на остановке «Линейная». Нужна лодка надувная, чтобы перейти на другой берег, - пишут подписчики в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.Автомобили, как расписные челны, бороздят водные просторы улицы Панина.- 1 марта признать официальным праздником. ДАФ – День автомобильного флота! – предлагает в комментариях Саня Беляков.- Навигацию можно считать открытой, - вторит ему Николай Полушкин.А так выглядит Заволга, в районе Твериц.По словам директора департамента дорожного хозяйства мэрии Ярослава Овчарова, жалоб на подтопления очень много:- Откачиваем воду, открываем ливневые решетки, чтобы как можно быстрее ее спустить.