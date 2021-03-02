В Ивановской области экипаж ИЛ-76 отработал взлеты и посадки на заснеженной грунтовой полосе

В полетах приняли участие 10 самолетов ИЛ-76. Скриншот с видео KP.RU

В Ивановской области экипажи военно-транспортной авиации успешно отработали взлеты и посадки на грунтовой взлетно-посадочной полосе, которая к тому же засыпана снегом. Эти навыки необходимы для выполнения задач, если отсутствует бетонная ВПП.

В полетах приняли участие 10 самолетов ИЛ-76, управляли которыми и опытные, и молодые пилоты. Также в учениях были задействованы более 20 единиц наземной техники. Отработали и специалисты инженерно-аэродромной службы: перед полетами они утрамбовывали грунт и снег специальной техникой для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов.

Отработка приземлений проводится как летом, так и зимой, чтобы пилоты могли работать в любых погодных условиях и в независимости от качества взлетно-посадочной полосы.