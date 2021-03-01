Какая кара настигла жительницу Костромской области за кражу икон

Костромичка украла у знакомого два образа Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Жительницы города Буй Костромской области украла у своего знакомого две иконы: Николая Угодника и Божией Матери. Но жертва ограбления не спешила обращаться в полицию – о преступлении узнал участковый во время беседы с местными жителями. Полицейский навестил буявлянина и удостоверился, что кража имела место. Мужчина заметил пропажу, но все не находил время, чтобы заявить о ней.

По подозрению в этом не богоугодном деле была задержана 52-летняя знакомая потерпевшего. Она периодически приходила к нему в гости и под спиртное пара весело проводила время. После очередного застолья хозяин дома отвлекся на дела, а гостья, воспользовавшись моментом, сняла со стены иконы и спешно ретировалась.

Похищенные вещи злоумышленница продала, а вырученные деньги потратила на алкоголь. Сейчас сотрудники полиции ищут скупщика краденого и местонахождение икон. Земной суд ждет и воровку: возбуждено уголовное дело.