Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 27 февраля 2021 года: пять ярославцев скончались

Всего заражений: 32668 (+144)Всего выздоровлений: 31016 (+159)Умерли: 397 человека (+5)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области пять человек скончались от коронавируса. Умерли мужчины 69, 65, 59 и 57 лет, и 68-летняя женщина.За сутки диагноз COVID-19 был поставлен 144 ярославцам, выписались с больничных 159 жителей области. В госпиталях на лечении остаются 889 пациентов, а на карантине - 6666 человек.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 16878;Рыбинск – 3629;Ростовский МР - 1743;г. о. Переславль-Залесский - 1704;Тутаевский МР - 1125;Ярославский МР - 1025;Угличский МР - 1012;Борисоглебский МР - 950;Некрасовский МР -776;Гаврилов-Ямский МР – 750;Пошехонский МР - 640;Рыбинский МР - 483;Даниловский МР - 412;Большесельский МР - 312;Мышкинский МР - 309;Некоузский МР - 301;Первомайский МР - 225;Любимский МР - 223;Брейтовский МР - 171.