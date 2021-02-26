В Ярославле по делу об избиении заключенных задержаны двое сотрудников колонии

Заключенного избивали толпой: одни держали, другие били. Скриншот с видео, издание "Новая газета"

В Ярославле региональным СКР задержаны двое действующих сотрудников исправительной колонии №1. Они проходят по делу об очередных избиениях в ИК, съемки которых опубликовало издание "Новая газета".

- По публикациям в СМИ возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Следователями готовится ходатайство об избрании в отношении обоих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Принимать решение по этому вопросу будет Заволжский районный суд, вероятно, что это произойдет уже завтра, 27 февраля.

Внутреннюю проверку проводит и областное Управление УФСИН. По их данным, некоторые сотрудники, запечатленные на видео, уже осуждены по предыдущим уголовным делам об избиении заключенных, другие больше не работают в системе. Те, что продолжали службу, сразу после обнародования записи были отстранены от исполнения должностных обязанностей.

Напомним, что о новых истязательствах над заключенными стало известно 23 февраля. В Сети появились видеозаписи, на которых несколько сотрудников ИК-1 избивают осужденных. Один после скончался, второй две недели провел на больничной койке. Имя его пока держится в тайне, но известно, что он готов сотрудничать со следствием и давать показания.