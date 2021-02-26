Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 февраля 2021 года: еще три человека скончались, 147 заболели

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 32524 (+147)
Всего выздоровлений: 30857 (+163)
Умер: 392 человек (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Еще три человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Умерли женщины 80, 68 и 37 лет. За сутки число инфицированных увеличлось на 147 человек, вылечившихся – на 163.
Госпитализировано 924 пациента: 534 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 390 с типичной клиникой COVID-19. на карантине после контакта с заболевшими остаются 6739 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 16769;
Рыбинск – 3626;
Ростовский МР - 1737;
Переславский городской округ - 1701;
Тутаевский МР - 1123;
Ярославский МР - 1023;
Угличский МР - 1012;
Борисоглебский МР - 948;
Некрасовский МР -765;
Гаврилов-Ямский МР – 748;
Пошехонский МР - 640;
Рыбинский МР - 482;
Даниловский МР - 412;
Большесельский МР - 312;
Мышкинский МР - 306;
Некоузский МР - 301;
Первомайский МР - 225;
Любимский МР - 223;
Брейтовский МР – 171.