Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 февраля 2021 года: еще три человека скончались, 147 заболели

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 32524 (+147)

Всего выздоровлений: 30857 (+163)

Умер: 392 человек (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Еще три человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Умерли женщины 80, 68 и 37 лет. За сутки число инфицированных увеличлось на 147 человек, вылечившихся – на 163.

Госпитализировано 924 пациента: 534 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 390 с типичной клиникой COVID-19. на карантине после контакта с заболевшими остаются 6739 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 16769;

Рыбинск – 3626;

Ростовский МР - 1737;

Переславский городской округ - 1701;

Тутаевский МР - 1123;

Ярославский МР - 1023;

Угличский МР - 1012;

Борисоглебский МР - 948;

Некрасовский МР -765;

Гаврилов-Ямский МР – 748;

Пошехонский МР - 640;

Рыбинский МР - 482;

Даниловский МР - 412;

Большесельский МР - 312;

Мышкинский МР - 306;

Некоузский МР - 301;

Первомайский МР - 225;

Любимский МР - 223;

Брейтовский МР – 171.