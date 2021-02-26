В одной из школ Рыбинска разгорелся скандал. Третьеклассник пожаловался матери на учительницу, которая пришла в их класс на замену.Бумажный самолетикКонфликт между учителем и учеником, по словам последнего, произошел из-за простого бумажного самолетика.- Это беспредел какой-то. Был урок рисования, ребенок сделал самолетик из бумаги и запустил. Она (учитель – прим.ред.) закричала на него, как мне рассказывали ребята из класса, и … хватает с полу бумажный самолетик и засовывает ему в рот. Я была в шоке, сначала не поверила, - пишет женщина.Как рассказал матери третьеклассник, педагог орала матом и угрожала своим мужем, якобы он придет и выбьет ему зубы. Женщина стала обзванивать одноклассников сына, те, по ее словам, подтвердили, что все так и было. Разъяренная жительница Рыбинска бросилась в школу, сразу в кабинет к директору. Туда же вызвали и учителя.- Когда она вошла, меня так затрясло, я не сдержалась и ее стукнула до крови, - признается мать.«Ребенка пальцем никто не трогал»В социальных сетях ситуация, естественно, получила немало откликов. Многие жалели ребенка и требовали наказать педагога. Правда, за рукоприкладство осудили и мать мальчика. Появилась и другая версия произошедшего.- Что вы врете, автор? Ситуацию знаю из первых рук. Ваш ребенок та еще оторва, детей бьет, штаны в классе снимает и трясет своим хозяйством перед девочками. Учительница ему сделала замечание, что он бумажки бросает, а в ответ услышала мат-перемат. И это не первый случай, ваш сын всех учителей материт, только все терпят, а эта не стерпела. Никто ему в рот ничего не засовывал и не угрожал, когда ваш сын сказал, что расскажет маме и мама всем покажет, учительница сказала, что учителям тоже есть кому пожаловаться и хамить себе она не позволит. А когда дети стали жаловаться, что он всех бьет, учительница сказала, что терпеть не надо, надо писать заявление в полицию, а мальчику должно быть стыдно с девочками драться, пусть на больших детей накидывается, они ему покажут, где раки зимуют. Ребенка пальцем никто не трогал, это он на учителя с кулаками кидался, а когда она вышла из кабинета, еще вслед орал матом. А вы даже слова не дали сказать учителю, накинулись и ударили в лицо учителя в присутствии директора и еще одного учителя, - комментирует пост Светлана Веселова.Проводится проверкаИ мама ребенка, и педагог после инцидента написали заявление в правоохранительные органы. Проверка проводится и в департаменте образования Ярославской области.- Считаю подобную ситуацию недопустимой – кола, как и любая другая образовательная организация, должна быть территорией безопасности для всех участников образовательного процесса. В настоящее время идет тщательная проверка произошедшего, как с нашей стороны, так и со стороны правоохранительных органов, - прокомментировала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.