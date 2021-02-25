Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 февраля 2021 года: скончалась одна женщина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 32377 (+150)

Всего выздоровлений: 30694 (+169)

Умер: 389 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

По данным на 25 февраля в Ярославской области скончалась еще одна женщина 73 лет. За сутки диагноз коронавирус поставили 150 ярославцам, вылечились 169 человек. В больницах сейчас лечатся 976 пациентов: 538 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 438 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 16660;

Рыбинск – 3622;

Ростовский МР - 1733;

г.о. Переславль-Залесский - 1694;

Тутаевский МР - 1117;

Ярославский МР - 1018;

Угличский МР - 1008;

Борисоглебский МР - 948;

Некрасовский МР -762;

Гаврилов-Ямский МР – 748;

Пошехонский МР - 640;

Рыбинский МР - 482;

Даниловский МР - 412;

Большесельский МР - 312;

Некоузский МР - 301;

Мышкинский МР - 301;

Первомайский МР - 225;

Любимский МР - 223;

Брейтовский МР – 171.