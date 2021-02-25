Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 февраля 2021 года: скончалась одна женщина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 32377 (+150)
Всего выздоровлений: 30694 (+169)
Умер: 389 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
По данным на 25 февраля в Ярославской области скончалась еще одна женщина 73 лет. За сутки диагноз коронавирус поставили 150 ярославцам, вылечились 169 человек. В больницах сейчас лечатся 976 пациентов: 538 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 438 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 16660;
Рыбинск – 3622;
Ростовский МР - 1733;
г.о. Переславль-Залесский - 1694;
Тутаевский МР - 1117;
Ярославский МР - 1018;
Угличский МР - 1008;
Борисоглебский МР - 948;
Некрасовский МР -762;
Гаврилов-Ямский МР – 748;
Пошехонский МР - 640;
Рыбинский МР - 482;
Даниловский МР - 412;
Большесельский МР - 312;
Некоузский МР - 301;
Мышкинский МР - 301;
Первомайский МР - 225;
Любимский МР - 223;
Брейтовский МР – 171.