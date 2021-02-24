Главная Масленица страны по традиции пройдет в Ярославле. Праздничные гуляния начнутся 7 марта и продлятся целую неделю. Ярославцев и гостей горда жду шествия, квесты и мастер-классы, специальное меню и сеанс связи с радиолюбителями по всему миру.Если до пандемии в Ярославскую область на масленичную неделю приезжало порядка 200 тысяч гостей, то в этом году цифру предугадать невозможно. В правительстве региона заверили, что программа гуляний будет насыщенной (правда, не уточнили пока, какой именно), но все пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.Старт Масленице даст Ярославль. Здесь состоится праздничное шествие и развод масленичного караула. Центральным событием станет конкурс кукол в парке на острове Даманский.Что нас ждет из новенького? В этом году ожидается сеанс радиосвязи. 9 и 10 марта ярославские радиолюбители выйдут в эфир из резиденции Государыни Масленицы со специальным позывным R21BLIN. После сеанса тем, кто откликнулся, отправят тематические карточки-открытки. При посещении некоторых туристических объектов предъявителю это открытки дадут скидку.Более подробная программа появится чуть позднее.