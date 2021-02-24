Друзья и партнеры- Сергей Петрович, вы руководите региональным отделением с июня 2018 года. Что такое ДОСААФ сегодня?- ДОСААФ России - стратегический преемник ДОСААФ СССР, в лучших традициях которого мы стараемся работать в сегодняшних условиях. Конечно, много с тех пор ушло или изменилось, но многое и осталось.Наша главная функция по-прежнему - подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах, патриотическое воспитание, поддержка и развитие военно-технических видов спорта.В России действуют 83 региональных отделения ДОСААФ России. Функционируем мы исключительно за счет тех средств, которые сами и зарабатываем. В состав Ярославского регионального отделения входят три объединенные технические школы (ОТШ) в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском, автошкола в селе Новый Некоуз, аэроклубы в Ярославле и Рыбинске, УСТЦ - учебный спортивно-тренировочный центр в Ярославле.- Как сказалась на вашей работе пандемия?- Второй квартал 2020 года, с точки зрения экономики, был для нас провальным, в первую очередь из-за того, что в аэроклубах резко сократилось количество полетов и прыжков. Затем удалось восстановиться, так что из седла пандемия нас не выбила.- Кого вы в первую очередь считаете своими партнерами в Ярославской области?- Мы плодотворно сотрудничаем со всеми общественными организациями, клубами военно-патриотической и спортивной военно-технической направленности. Это и «Боевое братство», и «Офицеры России», и «Союз десантников», и другие, например, клубы, в которых развивают мотокросс. К примеру, в День ВДВ все организации десантников приезжают на наши аэродромы, где мы организуем культурную и спортивную программы. Конструктивные отношения мы выстраиваем со всеми зарегистрированными организациями.Очень много мы взаимодействуем с ветеранскими организациями, областным и районными советами ветеранов.Особое место занимает совместная работа с Юнармией. На этот счет существует стратегическое соглашение, заключенное между ДОСААФ и Министерством обороны. Кстати, первые 200 юношей и девушек произнесли клятву юнармейца именно у нас, в Ярославле. Сейчас в Ярославской области примерно 2600 юнармейцев - у нас не гонятся за массовостью, пытаясь включить в Юнармию всех школьников, прием ведется индивидуально, юнармейцами становятся те ребята в возрасте от 8 до 18 лет, кто этого действительно хочет. На нашей базе для них организуются лагеря, проводятся прыжки с парашютом. Юнармия - наш ближайший соратник.- Сколько членов ДОСААФ насчитывает сейчас ваша организация и какими преференциями они пользуются? Как вступить в ДОСААФ и каков размер членских взносов?- В Ярославскую региональную организацию входят 26 первичных организаций и 578 человек. Все эти люди активно участвуют в жизни ДОСААФ России. Раньше было больше, но мы провели ревизию и расстались с «мертвыми душами». Зато теперь точно знаем: по первому сигналу практически все наши члены встанут в строй, включатся в работу.Член ДОСААФ России имеет право избирать и быть избранным внутри организации - для увлеченных людей это возможность реализовать свои идеи. Кроме того, существуют льготы на обучение в наших автошколах, совершение прыжков с парашютом, участие в наших разнообразных соревнованиях. Взносы у нас символические: вступительный - 30 рублей, а ежегодный - 100 рублей. Так что для вступления в ДОСААФ нужны только желание, фотография и 130 рублей.- Стараетесь ли вы расширять свое присутствие в регионе и за счет чего это делаете?- Конечно, мы стараемся вернуть позиции, утраченные в постперестроечные годы. А привлечь людей можно, только заинтересовав их конкретными делами и примерами. Например, 6 февраля в Данилове мы провели лыжные соревнования, посвященные воинам-афганцам. Сами участвовали в забегах, организовали выступления парашютистов. Даниловцам все это очень понравилось, и там тоже будет создана наша первичная организация.Ранее мы создали две первичные организации в Гаврилов-Яме, продумали перспективы сотрудничества и провели совместный праздник с администрацией района и машиностроительным заводом «Агат», одна из перспектив которого связана с развитием малой авиации и беспилотных летающих аппаратов. При «Агате» создается планерный клуб, а при технопарке «Локаловъ» - клуб парашютистов. Уверен, что в этом году уже пройдет первый набор ребят.За рулем- Сергей Петрович, обучение вождению всегда востребовано. В чем заключаются особенности автошкол ДОСААФ?- ОТШ - это школы, которые изначально были предназначены для подготовки специалистов, необходимых Вооруженным силам. Сейчас в Ярославской области готовятся водители категории С, которая дает право управлять грузовым транспортом массой больше 3,5 тонны.В целом наши ОТШ готовят водителей всех категорий - как по заказу Министерства обороны, так и в режиме автошколы, где обучение может пройти каждый желающий. Автошкола в Некоузе отличается тем, что не занимается подготовкой по военно-учетной специальности, но также успешно готовит гражданских водителей. У нас можно получить право на управление практически всеми видами транспортных средств: мотоциклы, квадроциклы, тракторы, легковые и грузовые автомобили... В Некоузе мы сейчас рассматриваем вопрос о начале подготовки водителей маломерных судов.- Автошкол много, но зачастую обучающиеся выбирают подготовку именно в ДОСААФ. Почему это происходит? Помогает «раскрученный бренд»?- Я бы скорее назвал это заслуженной репутацией, которую мы постоянно подтверждаем. Поскольку наши ОТШ десятилетиями готовят специалистов для Вооруженных сил, в ДОСААФ создана и постоянно обновляется соответствующая материально-техническая база, работает постоянный состав высококвалифицированных, опытных преподавателей и мастеров, а процесс и результаты подготовки водителей жестко контролируется. Разумеется, эти высокие стандарты распространяются и на подготовку тех, кто приходит к нам обучаться самостоятельно или по заказу предприятий и организаций.Наши традиции - «не сачковать»: давать качественную подготовку, полностью отрабатывать все часы, отведенные на теоретическую подготовку и вождение. И не обманывать. К сожалению, некоторые частные автошколы завлекают клиентов низкими расценками, но при этом лукавят. К примеру, средняя стоимость подготовки водителя категории В (право на управление легковыми транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест в салоне автомобиля (помимо сиденья водителя) не превышает 8) составляет в Ярославской области 27-28 тысяч рублей. Есть те, кто предлагают обучить и за 10 тысяч рублей, но потом выясняется, что деньги взяли только за преподавание теории, а платить инструктору, заправлять машину топливом человек должен «напрямую». В итоге такое «обучение» по факту обходится ему в 35-40 тысяч рублей. А потом зачастую приходится еще и доучиваться у нас, поскольку человек чувствует себя недостаточно подготовленным для сдачи на права.- Как обеспечивается контроль за качеством обучения?- Частная автошкола функционирует так, как считает оптимальным ее хозяин. Мы же работаем как часть вертикально интегрированной структуры государственного масштаба, в которой существует очень жесткий внутренний контроль. Как говорится, «шаг влево, шаг вправо - побег, а подпрыгнул - расстрел на месте».- Как ведется подготовка водителей для Вооруженных сил?- Министерство обороны размещает соответствующий заказ. Ежегодно ДОСААФ готовит примерно 28000 военных водителей, из них в Ярославской области примерно 300. В рамках договора с Минобороны мы готовим ребят своими силами и средствами. Минобороны контролирует качество и полноту подготовки через военкоматы и специальные комиссии, систему отчетности. Плату за каждого подготовленного водителя мы получаем только после того, как он успешно получает права на управление транспортным средством. Такая схема взаимодействия с заказчиком делает некачественную подготовку просто невозможной.Программа обучения военного водителя, конечно, значительно шире обычной. Она включает в себя общевойсковую и стрелковую подготовку, знакомство с уставами Вооруженных сил, более глубокое изучение устройства и эксплуатации транспортных средств (машины у нас серьезные - «Уралы» и КамАЗы) и т.д. Суть в том, что наш выпускник, прибыв в воинскую часть или подразделение, должен быть в состоянии немедленно приступить к выполнению служебных обязанностей в жестких армейских условиях. Достаточно сказать, что мы готовим и определенное количество водителей-десантников - ребят, которые получают еще и опыт прыжков с парашютом, чтобы отправиться в ВДВ.От винта!- С ДОСААФ связаны имена Валерия Чкалова, Александра Покрышкина, Ивана Кожедуба, Алексея Маресьева, Виктора Талалихина, Юрия Гагарина, Алексея Леонова… Ярославская организация ДОСААФ неизменно ассоциируется со своей выпускницей, первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Как сейчас работают ваши аэроклубы?- В Ярославской области два аэроклуба. В Ярославском Валентина Владимировна Терешкова не только училась, но и сейчас всячески поддерживает его. А Рыбинский знаменит тем, что его 87 лет назад открывал Валерий Павлович Чкалов - в молодости он и сам был инструктором планерной школы ОСОАВИАХИМа, а такие школы действовали под лозунгом «От модели - к планеру, от планера - на самолет!»Главная цель аэроклубов - поддержание парашютного и авиационного спорта как основных прикладных военно-технических дисциплин. Как я уже говорил, мы готовим, например, и водителей-десантников, приходя в ВДВ, парень может управлять, например, боевой машиной десанта, при этом у него за плечами уже есть два прыжка, выполненных в аэроклубе.Парашютный спорт пользуется популярностью, и мы активно популяризируем его, на базе аэроклубов занимается множество людей, проводится большое количество соревнований, например, ежегодный авиафестиваль «Рыбинское небо», который мы собираемся вновь организовать в первые выходные июня. Совершить прыжок в ДОСААФ может каждый желающий - как индивидуально, так и тандемом с инструктором, в связке с опытным инструктором, мастером спорта. По собственному опыту знаю: это невероятное ощущение! После первого прыжка люди влюбляются в небо, в ощущение полета. И, как правило, хотят вновь и вновь испытать это чувство.Кроме того, мы серьезно поддерживаем авиамоделистов.Готовим мы также летчиков малой авиации, и сейчас ведется активная работа над тем, чтобы их свидетельства признавались наравне с документами, которые выдает Росавиация. В этом плане ДОСААФ получило поддержку в Госдуме, серьезно подключилось Министерство обороны. Надеемся, что вопрос будет решен на законодательном уровне и мы вернемся к той практике, которая существовала во времена СССР.- Насколько распространена сейчас малая авиация?- Маленький частный самолет по своей стоимости сопоставим с автомобилем и перестал быть диковинкой. Такие машины базируются и в Ярославском, и в Рыбинском аэроклубах. Люди хотят летать, и мы предоставляем им такую возможность.- Как вам работается с мэром Рыбинска Денисом Добряковым, недавно награжденным орденом Мужества именно за совершение прыжка с парашютом?- Денис Валерьевич в прошлом - боевой офицер, абсолютный чемпион мира по парашютному спорту, парашютист и летчик высочайшего класса. В прошлом году он, уйдя в отпуск, не только прыгал сам, но и готовил это первое в мире десантирование с высоты 10 тысяч метров в арктических широтах. Это сфера, в которой он знает, наверное, практически все, поэтому взаимодействовать с ним и легко, и сложно. Мы находим общий язык, Рыбинскому аэроклубу Денис Валерьевич оказывает неоценимую поддержку.- Каковы перспективы аэроклубов, в частности Ярославского?- В 1980-х годах Ярославский аэроклуб ДОСААФ готовил в Карачихе пилотов-вертолетчиков для Вооруженных сил. Многие его выпускники, получив после учебы офицерские погоны, участвовали в боевых действиях в Афганистане и других горячих точках.Как напоминание об этом, существует секция планеристов - дети в течение нескольких лет изучают в ней теоретические основы авиации и штурманского дела, начинают летать на планерах, а к моменту окончания средней школы уже совершают самостоятельные полеты на самолетах, проходят стажировку в авиакомпаниях, таких как «Аэрофлот». У ребят интересные перспективы - даже тот, кто, например, по состоянию здоровья в будущем не станет профессиональным пилотом, сможет найти себя в специальностях, связанных с авиацией: работать авиатехником, авиаконструктором и т.д. Сейчас в секции занимается примерно 20 школьников разного возраста.Как перспективный проект мы подготовили программу летной подготовки для детей и юношества, которую готовы реализовывать на базе трех «авиационных точек роста» в Ярославле, Рыбинске и Гаврилов-Яме (там у завода «Агат» есть самолеты и планеры, а главное - желание участвовать в проекте). Подобные программы сейчас работают в Татарстане и Волгоградской области, а нашу идею поддерживают ярославские и московские авиалюбители. Планируем презентовать ее губернатору и правительству региона, получить их одобрение. По сути, это формат дополнительного образования, основанного на государственно-частном партнерстве и реализуемого на базе РОСТО (ДОСААФ).- Спасибо, Сергей Петрович! Успехов в реализации идей!Огневой рубежУСТЦ - учебный спортивно-тренировочный центр ДОСААФ на ул. Менделеева в Ярославле. Это не просто тир, а база, на которой готовят сотрудников охранных предприятий, помогают ярославцам подготовиться к сдаче охотничьего минимума, проводят различные соревнования, в частности, принимают много детей, ярославские школы. Вообще, стрелять любят многие, так что ДОСААФ организует мероприятия и для организаций, и для предприятий.В УСТЦ используются пистолеты, винтовки, полуавтоматическое оружие. Хранится там и немало частных «стволов» - есть люди, которые предпочитают хранить свое оружие, сдавая на склад УСТЦ и пользуясь им в тире.С праздником!- Для нас в ДОСААФ есть три главных «профессиональных» праздника: День знаний - 1 сентября, поскольку мы работаем с детьми и молодежью; день рождения ДОСААФ - 23 января; День защитника Отечества - большинство из нас прошли военную службу, и суть нашей работы по-прежнему содействие армии, авиации и флоту.Мы от души поздравляем с 23 февраля всех наших друзей, коллег и партнеров. С праздником! Мы рады работать вместе на благо Отечества!Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области Сергей Руцкий