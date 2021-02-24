Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 февраля 2021 года: от COVID-19 скончались две женщины и двое мужчин

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 32227 (+155)

Всего выздоровлений: 30525 (+160)

Умер: 388 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области еще четыре человека скончались от коронавируса. Умерли две женщины 83 и 77 лет, а также двое мужчин 86 и 58 лет. За сутки поставлено 155 новых диагнозов, вылечились 160 ярославцев.

На данный момент госпитализированы 988 пациентов: 537 с подтвержденным COVID-19 и 451 с типичной клиникой инфекции. На карантине сидят 6946 жителей региона.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 16556;

Рыбинск – 3622;

Ростовский МР - 1725;

г.о. Переславль-Залесский - 1694;

Тутаевский МР - 1117;

Ярославский МР - 1008;

Угличский МР - 998;

Борисоглебский МР - 944;

Некрасовский МР -762;

Гаврилов-Ямский МР – 748;

Пошехонский МР - 640;

Рыбинский МР - 482;

Даниловский МР - 409;

Большесельский МР - 312;

Некоузский МР - 301;

Мышкинский МР - 294;

Первомайский МР - 225;

Любимский МР - 223;

Брейтовский МР – 167.