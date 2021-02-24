Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 февраля 2021 года: от COVID-19 скончались две женщины и двое мужчин

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 32227 (+155)
Всего выздоровлений: 30525 (+160)
Умер: 388 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области еще четыре человека скончались от коронавируса. Умерли две женщины 83 и 77 лет, а также двое мужчин 86 и 58 лет. За сутки поставлено 155 новых диагнозов, вылечились 160 ярославцев.
На данный момент госпитализированы 988 пациентов: 537 с подтвержденным COVID-19 и 451 с типичной клиникой инфекции. На карантине сидят 6946 жителей региона.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 16556;
Рыбинск – 3622;
Ростовский МР - 1725;
г.о. Переславль-Залесский - 1694;
Тутаевский МР - 1117;
Ярославский МР - 1008;
Угличский МР - 998;
Борисоглебский МР - 944;
Некрасовский МР -762;
Гаврилов-Ямский МР – 748;
Пошехонский МР - 640;
Рыбинский МР - 482;
Даниловский МР - 409;
Большесельский МР - 312;
Некоузский МР - 301;
Мышкинский МР - 294;
Первомайский МР - 225;
Любимский МР - 223;
Брейтовский МР – 167.