Все начинается с команды

Фото: ООО «Tele2 Россия»

В Советском Союзе этот день отмечался как День Советской армии и Военно-морского флота. В первую очередь, это был праздник тех, кто служил в Вооруженных силах. В современной России День защитника Отечества – праздник более широкий. Этот день принимают подарки в первую очередь те, кто, независимо от пола, имеет отношение к защите Родины и традиционно принято поздравлять всех мужчин. По случаю праздника, директор ивановского и ярославского филиалов компании Tele2 Сергей Тимонин, поделился своими армейскими воспоминаниями.

- Сергей Юрьевич, многие считают, что день 23 февраля – праздник более «широкий», чем отмечавшийся прежде День Советской армии. Кого Вы считаете нужным поздравлять в этот день?

- Этот праздник действительно стал «шире» и принято поздравлять всех мужчин, а раньше больше всего поздравляли тех, кто прошел армейские ряды. Мое мнение, нужно заслужить, чтобы тебя поздравляли в этот день. Потому что быть мужчиной, это физиологическая особенность, а вот быть защитником Отечества, это то, что ты делаешь сейчас или делал. Поэтому этот праздник далеко не всех мужчин, а кто к нему сопричастен. Это мое личное мнение.

- Какие ассоциации, личные и семейные воспоминания лично для Вас связаны с Днем защитника Отечества? Расскажите о них.

- В армию, честно, не хотел попадать. Окончил университет, где была военная кафедра, поэтому нам одновременно давали и диплом, и повестку в армию. Нужно было тогда выбирать: либо год «срочником» служить, либо два года – лейтенантом. Я подумал, лучше потерять лишний год, но быть офицером, почувствовать, что это такое, гордиться таким званием. Я служил на Тоцком полигоне под Оренбургом, затем меня перевели в Самару, где год служил в линейной части, а второй год в Приволжском штабе округа и у меня только положительные и приятные воспоминания от армейской службы. А вообще, я мечтал быть ученым-физиком.

- Помогают ли опыт службы в армии и полученные навыки в решении рабочих вопросов? Например, Вы отвечали за запуск сети Tele2 сразу в двух регионах – Ярославском и Ивановском, это наверняка было сложно.

- Я думаю, помогает в жизни, а так как Tele2 – это работа и она является частью жизни, то можно сказать, помогает и в работе, и других жизненных вопросах. Армия – это формирование характера человека. Молодой человек, находясь два года в других условиях, конечно же, приходит оттуда немного с иным характером.

Приведу пример из армейской службы: однажды возвращался из наряда из Самары в поселок Кряж, была зима, мороз, на мне тонкая военная шинель, автобусов не было, а до части – несколько километров пути, попутные машины не останавливаются, мне было, конечно, обидно из-за проезжающих равнодушных водителей, которые бесплатно не могли подвести молодого солдата, а денег у меня не было. Так и дошел один по холоду до части. После этого случая я дал себе слово: увижу голосующего военного – обязательно подброшу. Да и любому человеку нужно помогать, не важно, военный или нет.

- Кстати, Tele2 известна дружным коллективом. Можно сказать, с вами – армия товарищей. А по итогам прошлого года компания стала лучшим работодателем в сфере телекома по версии hh.ru. По какому уставу работает Ваша команда?

- Tele2 – дружный коллектив, если не было этого, невозможно было бы добиваться успехов на рынке. Все начинается с формирования хорошей команды единомышленников. Знаете, вспоминая армейский опыт, я вижу у менеджеров – это разный опыт, одни устраивают длительные дискуссии, обсуждения, что иногда забываешь, с чего начался разговор. Другие – более конкретные, выслушав собеседника, принимают решения с учетом мнения остальных. И мне кажется, что эти моменты сформированы с учетом того, служили в армии или нет, но, безусловно, армия дает немного командный стиль руководства. Не авторитарный, так как в армии есть приказы и их нужно исполнять, но немного жесткий, чисто мужской.

- Ваши пожелания в этот день?

- Хочу поздравить все мужское население с этим праздником, считаю, что любой мужчина может и должен стать защитником, в широком смысле слова. Защитником каждый день.