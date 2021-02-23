Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 февраля 2021 года: скончались три человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 32072 (+158)

Всего выздоровлений: 30365 (+166)

Умерли: 384 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от COVID-19 скончались еще три человека: две женщины 59 и 49 лет, а также мужчина 80 лет.

За сутки число заболевших выросло на 158 человек, вылечились 166 ярославцев. В больницах сейчас проходят лечение 977 пациентов, на карантине 7041 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 16446;

Рыбинск – 3622;

Ростовский МР - 1718;

г. о. Переславль-Залесский - 1689;

Тутаевский МР - 1109;

Ярославский МР - 996;

Угличский МР - 993;

Борисоглебский МР - 943;

Некрасовский МР -762;

Гаврилов-Ямский МР – 748;

Пошехонский МР - 640;

Рыбинский МР - 482;

Даниловский МР - 409;

Большесельский МР - 312;

Мышкинский МР - 294;

Некоузский МР - 294;

Первомайский МР - 225;

Любимский МР - 223;

Брейтовский МР - 167.