Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 февраля 2021 года: скончались три человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 32072 (+158)
Всего выздоровлений: 30365 (+166)
Умерли: 384 человека (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от COVID-19 скончались еще три человека: две женщины 59 и 49 лет, а также мужчина 80 лет.
За сутки число заболевших выросло на 158 человек, вылечились 166 ярославцев. В больницах сейчас проходят лечение 977 пациентов, на карантине 7041 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 16446;
Рыбинск – 3622;
Ростовский МР - 1718;
г. о. Переславль-Залесский - 1689;
Тутаевский МР - 1109;
Ярославский МР - 996;
Угличский МР - 993;
Борисоглебский МР - 943;
Некрасовский МР -762;
Гаврилов-Ямский МР – 748;
Пошехонский МР - 640;
Рыбинский МР - 482;
Даниловский МР - 409;
Большесельский МР - 312;
Мышкинский МР - 294;
Некоузский МР - 294;
Первомайский МР - 225;
Любимский МР - 223;
Брейтовский МР - 167.