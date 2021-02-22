Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 февраля 2021 года: среди умерших - 32-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 31914 (+157)

Всего выздоровлений: 30199 (+164)

Умерли: 381 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще четыре человека, в том числе молодая женщина. По данным на 22 февраля, COVID-19 унес жизни трех женщин: 79, 65 и 32 лет. Умер 70-летний мужчина.

На инфекционные койки в стационары госпитализированы 958 пациентов: 548 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 410 с типичной клиникой COVID-19. На карантине находится 7091 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 16346;

Рыбинск – 3621;

Ростовский МР - 1709;

г. о. Переславль-Залесский - 1682;

Тутаевский МР - 1105;

Ярославский МР - 985;

Угличский МР - 983;

Борисоглебский МР - 943;

Некрасовский МР -756;

Гаврилов-Ямский МР – 748;

Пошехонский МР - 639;

Рыбинский МР - 482;

Даниловский МР - 404;

Большесельский МР - 312;

Мышкинский МР - 294;

Некоузский МР - 291;

Первомайский МР - 225;

Любимский МР - 222;

Брейтовский МР - 167.