Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 февраля 2021 года: среди умерших - 32-летняя женщина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 31914 (+157)
Всего выздоровлений: 30199 (+164)
Умерли: 381 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще четыре человека, в том числе молодая женщина. По данным на 22 февраля, COVID-19 унес жизни трех женщин: 79, 65 и 32 лет. Умер 70-летний мужчина.
На инфекционные койки в стационары госпитализированы 958 пациентов: 548 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 410 с типичной клиникой COVID-19. На карантине находится 7091 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 16346;
Рыбинск – 3621;
Ростовский МР - 1709;
г. о. Переславль-Залесский - 1682;
Тутаевский МР - 1105;
Ярославский МР - 985;
Угличский МР - 983;
Борисоглебский МР - 943;
Некрасовский МР -756;
Гаврилов-Ямский МР – 748;
Пошехонский МР - 639;
Рыбинский МР - 482;
Даниловский МР - 404;
Большесельский МР - 312;
Мышкинский МР - 294;
Некоузский МР - 291;
Первомайский МР - 225;
Любимский МР - 222;
Брейтовский МР - 167.