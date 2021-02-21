Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 февраля 2021 года: скончалось три человека

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 31757 (+160)

Всего выздоровлений: 30035(+170)

Умерли: 377 человек (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Комендантский час для кафе и ресторанов отменен

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались женщина 73 лет и мужчины 72 и 69 лет. За сутки заразились COVID-19 160 ярославца, а вылечились 170.

В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 945 человек: у 558 COVID-19 подтвержден, у 387 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7168 ярославцев.

Статистика заболевших по районам:

. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль - 16238;

Рыбинск – 3619;

Ростовский МР - 1697;

г.о. Переславль-Залесский - 1675;

Тутаевский МР - 1105;

Ярославский МР - 978;

Угличский МР - 974;

Борисоглебский МР - 940;

Некрасовский МР -756;

Гаврилов-Ямский МР – 745;

Пошехонский МР - 639;

Рыбинский МР - 482;

Даниловский МР - 401;

Большесельский МР - 312;

Мышкинский МР - 294;

Некоузский МР - 291;

Первомайский МР - 225;

Любимский МР - 219;

Брейтовский МР - 167.