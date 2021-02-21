Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 февраля 2021 года: скончалось три человека

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений: 31757 (+160)
Всего выздоровлений: 30035(+170)
Умерли: 377 человек (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Комендантский час для кафе и ресторанов отменен
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались женщина 73 лет и мужчины 72 и 69 лет. За сутки заразились COVID-19 160 ярославца, а вылечились 170.
В госпиталях, переоборудованных под коронавирусных пациентов, сейчас лечится 945 человек: у 558 COVID-19 подтвержден, у 387 имеются все типичные признаки болезни. На карантине 7168 ярославцев.
Статистика заболевших по районам:
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Фото: Правительство Ярославской области
Ярославль - 16238;
Рыбинск – 3619;
Ростовский МР - 1697;
г.о. Переславль-Залесский - 1675;
Тутаевский МР - 1105;
Ярославский МР - 978;
Угличский МР - 974;
Борисоглебский МР - 940;
Некрасовский МР -756;
Гаврилов-Ямский МР – 745;
Пошехонский МР - 639;
Рыбинский МР - 482;
Даниловский МР - 401;
Большесельский МР - 312;
Мышкинский МР - 294;
Некоузский МР - 291;
Первомайский МР - 225;
Любимский МР - 219;
Брейтовский МР - 167.