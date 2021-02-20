В Костромской области директор задолжал работникам свыше 700 тысяч рублей

Деньги сотрудников директор тратил на коммерческие нужды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

СУ СКР по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «СТС» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации).

По данным следствия, в период с 1 декабря 2020 года по 19 февраля 2021 года руководителем акционерного общества не выплачивалась заработная плата двадцати работникам предприятия. По предварительным данным общий размер задолженности составляет более 700 тысяч рублей. При этом имеющиеся денежные средства предприятия расходовались на коммерческие цели, не связанные с оплатой труда работников.

- В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следствием принимаются меры к возмещению задолженности по заработной плате работникам данной организации, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.

Расследование уголовного дела продолжается.